Die Themse fließt durch Rosenburg

„Das Einstiegskriterium beim Casting war heuer: ,Kannst du ein Instrument spielen?‘“, scherzte Nina Blum, die Intendantin und künstlerische Leiterin der Sommernachtskomödie Rosenburg, bei der Saison-Vorschau in der Hermesvilla im Lainzer Tiergarten. In der Rundbühne vor der Rosenburg wird ab 22. Juni bis 6. August jeweils Freitag bis Sonntag die Theaterfassung des Hollywood-Films „Shakespeare in Love“ gegeben.

Will Shakespare (Curdin Caviezel) und Lady Viola (Soi Schüssler) sind gleichsam Vorbild für das berühmteste Liebespaar der Welt, nämlich Romeo und Julia. Foto: Rupert Kornell

Zum achten Mal ist Blum mit ihrem Ensemble im Waldviertel und hat sich auf Filmkomödien spezialisiert – es sei an „Monsieur Claude und seine Töchter“ oder „Amadeus“ erinnert. An die bisherigen Erfolge will sie nun mit „Shakespeare in Love“ anknüpfen. „Das Stück erzählt von Poesie, Liebe und den Mut einer Frau, die in eine Männerdomäne einsteigt“, gerät sie ins Schwärmen. Und es sollte neben Fechtszenen auch eine „Kostümschlacht“ werden, denn man habe noch nie so viele Wechsel gehabt. „Das wird eine Herausforderung vor allem für die Schauspieler.“

Für viele Überraschungen auf der Bühne ist gesorgt

Eine Herausforderung war es auch für Marcus Ganser, der auch für das Bühnenbild verantwortlich zeichnete und – wer ihn kennt, weiß, dass er immer für Überraschungen gut ist – wie seit Beginn an Regie führt (und gelegentlich bei einem Ausfall auch als Schauspieler einspringt).

Er hat nicht nur einen Stadtplan Londons aus dem Ende des 16. Jahrhunderts ausgegraben, sondern „projiziert“ ihn gewissermaßen auf die Bühne. Und er baut auch (als Wanne) die Themse mit ein, auf der mit Booten ein Verfolgungsrennen dargestellt wird…

Alexander Kuchinka, der musikalische Leiter, sorgt für eine Mischung aus historischer und neu geschriebener (Film) Musik, die Schauspieler würden „genussvoll musikalisch“ auftreten und ein „fröhliches Durcheinander“ erzeugen.

Liebesgeschichte und Verwirrspiel in einem

Zum Stück selbst: Der junge Shakespeare hat eine Schreibblockade, die Arbeit an „Romeo und Ethel, die Piratentochter“ ist ins Stocken geraten. Die Blockade löst sich erst, als er die wunderschöne Lady Viola kennenlernt und sich Hals über Kopf in sie verliebt. Er ahnt weder, dass sie einen Adeligen heiraten muss, noch dass sie sich als Mann verkleidet in seine Schauspielertruppe eingeschlichen hat. Mitten im Geschehen auch Königin Elisabeth – auch Elisabeths Engstlers Hund darf mitspielen – und Shakespeares Kollege und Ratgeber Cristopher Marlow. Der Beginn eines Verwirrspiels um vertauschte Rollen, Geschlechterpositionen und Hormone ist damit gemacht…

Karten für die insgesamt 22 Vorstellungen gibt es ab sofort von 24 bis 85 Euro unter 0664/630543, bzw. im Internet auf www. sommernachtskomoedie.at oder auf www.oeticket.com

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.