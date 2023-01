Vorsicht in Horn: Falsche Polizisten treiben Unwesen

Werbung

Die erste Anzeige erfolgte gegen 17.30 Uhr. Ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Horn teilte der Dienststelle telefonisch mit, dass seine Mutter einen Anruf erhalten habe, bei dem sich ein Mann als „Inspektor Heinberger“ der Polizei Horn ausgegeben habe.

Dieser Mann habe seiner Mutter erzählt, dass in der vergangenen Nacht in die Horner Lidl-Filiale, in deren Nähe seine Mutter wohnt, eingebrochen worden sei. Es sei eine Liste gefunden worden, auf der der Name und die Adresse der Frau befänden. Beim Anrufen dürfte es sich um eine männliche Person handeln, nähere Angaben konnte die Frau nicht machen. Sie gab dem Anrufer aber keine Informationen über ihre Vermögenswerte bekannt, es entstand durch den Anruf kein finanzieller Schaden. Es kam zu keiner Forderung.

Gegen 18.41 Uhr teilte dann eine 85-jährige Frau aus Horn telefonisch der Dienststelle einen Anruf eines Mannes mit, der sich als „Kriminalpolizei" ausgab. Bei diesem Anruf gab der angebliche Polizist ähnlich wie bei dem ersten Anruf an, dass vergangene Nacht in ihrer Nähe eingebrochen worden sei.

Es seien dabei zwei von drei Tätern festgenommen worden. Bei den Festgenommenen sei ein Notizblock gefunden worden, worauf sich ebenfalls ihre Adresse und Name befinden sollen. Der angebliche Polizist habe sich nach ihrem Kontostand sowie nach möglichen Vermögenswerten zu Hause erkundigt. Die Frau gab an, dass sie nichts habe.

Bezüglich dem Anrufer gab sie an, dass er männlich sei, perfekt Deutsch, jedoch mit ausländischen Akzent gesprochen habe. Durch den Anruf entstand ebenfalls kein Schaden.

Eine gute Stunde später kam dann noch eine 48-jährige Hornerin auf die Dienststelle und zeigte ebenfalls einen Anruf eines „falschen Polizisten" an. Dieser habe sich als „Kriminalpolizei Wien" ausgegeben und ebenfalls angegeben, dass in der vergangenen Nacht in ihrer Nähe eingebrochen worden sei.

Dabei sei ein Zettel mit ihrem Namen gefunden worden. Weiters wurde bei dem Gespräch ein „Sicherheitsschranken“ erwähnt. Bevor der falsche Polizist weitersprechen konnte, habe sie das Gespräch mit den Worten „Ich fahre jetzt zur Polizei Horn. Wenn sie wollen, rufen Sie dort auf der Dienststelle an“ unterbrochen. Auch durch diesen Anruf ist kein Schaden entstanden.

„Alle drei Frauen haben richtig reagiert"

Laut der Horner Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer haben alle drei Frauen, die von dem angeblichen Polizisten angerufen wurden, richtig reagiert. „Die echte Polizei ruft nicht an und erkundigt sich nach Vermögen oder sonstigen Wertgegenständen. Die echte Polizei kommt auch nicht zu Betroffenen nach Hause, um Vermögen oder sonstige Wertgegenstände abzuholen und mitzunehmen", warnt sie die Bevölkerung.

