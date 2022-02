Wasserversorgung in Gars wird abgesichert

„Sollte wirklich ein Blackout drohen, wollen wir – auch bei der Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser – bestmöglich abgesichert sein“, stellen Bürgermeister Martin Falk und Wassermeister Josef Wiesinger klar. „Darauf werden wir besonderes Augenmerk legen, die Planungen starten.“

Wobei die beiden versichern, dass es nicht zu einem abrupten Stopp der Wasserversorgung kommen wird, denn für rund zwei Tage werden im Fall des Falles die Pumpen noch laufen. Dann muss auf Aggregate umgestellt werden, an denen kein Weg vorbeiführt. Aber das Was und Wie muss noch abgeklärt werden.

Täglich werden rund 800.000 Liter gefördert

Rund 300 Millionen (!) Liter Wasser „verkaufte“ die Großgemeinde Gars im vergangenen Jahr, in etwa gleich viel wie 2019, aber um die Hälfte mehr als vor zehn Jahren. „Gefördert wurden aber mehr als die 300.000 Kubikmeter“, weiß Wiesinger, „denn man muss ja auch die Verluste etwa durch Rohrbrüche, die halt immer wieder vorkommen, mitrechnen.“ Angeschlossen an das 68Kilometer lange Leitungsnetz sind alle Katastralgemeinden mit Ausnahme von Etzmannsdorf und Wanzenau, wo es eigene Wasser- und Kanalgenossenschaften gibt.

Über 800.000 Liter, also 800 m³, werden täglich gefördert, an die 30.000 m³ monatlich sind es in den Winter-, rund 50.000 m³ in den Sommermonaten. „Besonders stark ist der Verbrauch im April und Mai, denn da werden die vielen Swimmingpools gefüllt“, ergänzt Falk Wiesingers „Zahlenspiel“. Der kann aber noch mit weiteren Fakten aufwarten: „Unser Wasser kommt aus fünf Brunnen und der Quelle im Schubertpark, drei Tief- und sechs Hochbehälter speichern das kostbare Nass, um Schwankungen bei der Förderung ausgleichen zu können.“ Die leistungsstärksten Brunnen liegen übrigens nahe Kotzendorf, beide sind 50 Meter tief und tragen zu drei Viertel zur Versorgung der Großgemeinde bei.

Bürgermeister Falk: „Garser Wasser hat beste Qualität!“

Zwei Punkte sind Falk besonders wichtig zu erwähnen: „Zum einen die Qualität. Unser Wasser wird laufend streng kontrolliert, es gab und gibt keine Beanstandungen. Und zum anderen die Versorgungssicherheit. Die ist auf jeden Fall gegeben.“ Dazu soll auch die Anbindung des Wasserwerks in Kotzendorf mit Glasfaserkabeln beitragen, damit die elektronische Anlage stromunabhängig betrieben werden kann. Einen dritten Punkt bringt Wiesinger ein: „Unser Wasser ist ,pur natur‘, wir filtern nur mit Sand – und mit sonst nichts! Chemie gibt es keine.“

Außer der Blackout-Vorsorge gibt es noch eine weitere, allerdings nicht sehr große „Baustelle“: In kleinen Bereichen von Gars gibt es Probleme mit dem Wasserdruck, die heuer behoben werden sollen.

Die erste Wasserleitung in Gars ließ übrigens der kaiserliche Rat Ignaz Rainharter (eine Straße erinnert heute noch an den Wohltäter, der sich an der Kremser Straße eine Villa errichten ließ) im Jahr 1903 erbauen und versorgte das damalige Zentrum von Gars. Der Ehrenbürger war es auch, der für die Kosten eines Krankenhauses (später „Spitalschule“, jetzt Kindergarten) aufkam.

