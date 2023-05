Neues Buch legt Fokus auf Wandel

Den einzigartigen Umbruch in allen Lebensbereichen beschreibt Autor Manfred Leeb in seinem neuen Werk „einst-Nachkriegszeit – jetzt-Moderne“, das jetzt im Eigenverlag erschienen ist. Und diesen Umbruch in allen Lebensbereichen beschreibt er anhand der Orte Winkl, Neupölla und Groß Burgstall.

Den Schwerpunkt seines Werks legt er auf die Bereiche Landwirtschaft und Technik, sowie Natur und Umwelt. Dazu bietet das Werk auch einen Exkurs zur Automobilgeschichte Horns. Er habe die Themen, die ihn bewegen, in dem erschienenen Band unter dem Motto „Erlebt, erforscht und verfasst von Manfred Leeb“ aus seiner Sicht zusammengefasst. Dabei verknüpft er persönliche Erinnerungen mit von ihm recherchierten Daten und Fakten.

Geprägt von Museum und der Autobranche

Beeinflusst hat den Autor sein berufliches Betätigungsfeld in der Autobranche. In Horn engagierte sich Leeb bei der Umgestaltung des Mader-Museums, indem er dort seine ladwirtschaftlichen Kenntnisse einbrachte. Er ist für das Museum Horn aber nicht nur als Zeitzeuge, sondern auch in seiner Tätigkeit als Kulturvermittler sehr wertvoll. Dieser Lebensweg beeinflusste die Auswahl von Themen für das Werk. In seinem Buch schildert Leeb die Lebens- und Arbeitsverhältnisse zur Zeit seiner Jugend in der Nachkriegszeit.

Präsentiert wird das Werk im Rahmen einer Lesung am 18. Mai im Dorfgemeinschaftshaus Groß Burgstall und am 4. Juni im Dorfgemeinschaftshaus Wink (Beginn jeweils 15 Uhr).

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.