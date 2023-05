Armenien zu Gast im Horner Weltladen

„Die meisten von uns wissen wenig über Armenien, ein Land von großem kulturellem und geschichtlichem Reichtum“, meinte Veronika Stock vom Weltladen Horn. Zu den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen machen klimatische Veränderungen ein Handeln und eine Weichenstellung für eine nachhaltige Zukunft dringend erforderlich. Mariam Madanya von der Caritas Armenien und Armen Martyrosyan, Projektleiter von „Green Lane“, setzen sich für die Menschen in Armenien ein, ergreifen Initiativen, um die Zukunft ihrer Gesellschaft proaktiv mitzugestalten, machen Mut und inspirieren mit ihren Lösungsansätzen.

Standen in den letzten Jahren „Pflege und Soziales“ im Mittelpunkt der Caritas in Armenien, hat sich die Richtung in „Climate Change“ verändert. Momentane Projekte sind Installation von Solarsystemen in ländlichen Gebieten von Shirak. „Normalerweise wird in Dörfern eher mit Gas oder Kuhdung geheizt. Etwa 30 Prozent der armenischen Bevölkerung leiden unter Energiearmut. Die Haushalte müssen mehr als 50 Prozent ihrer Einkommen für den häuslichen Kraftstoffverbrauch ausgeben“, berichten Madanya und Martyrosyan. Ihre Mission ist es, Landwirten zu helfen, die landwirtschaftliche Produktion zu verbessern und zu stabilisieren, indem den Verbrauchern gesunde und sichere Lebensmittel zur Verfügung gestellt werden.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.