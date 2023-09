Über schnelle Läufer und Spinnweben im Gesicht

Im Weltladen Horn hielt Hannelore Lazarus einen Vortrag über die in Mexiko indigene Ethnie der Tarahumara. Diese Bevölkerungsgruppe lebt im Norden des Landes. „Sie sind für ihre Langstreckenläufe durch Wüsten, Schluchten und Berge berühmt. Die Männer bezeichnen sich daher in ihrer zu den uto-aztekischen Sprachen gehörenden Tarahumara-Sprache auch als Rarámuri, also ‚jene, die schnell laufen. Die Kulturanthropologin berichtete auch, dasslaut deren Glauben jeder Stern am Himmel ein Tarahumara-Indianer sei, dessen Seele für immer erloschen ist.

Vor 500 Jahren zogen sie sich vor den eindringenden Spaniern in ihr heutiges Lebensgebiet zurück. Die Spanier hatten nicht nur Schusswaffen und Pferde, sondern auch unheimliche Bärte. Dieser Umstand brachte das Rarámuri-Wort chabochi hervor, was soviel wie „Mensch mit Spinnweben im Gesicht“ heißt. Bis heute bezeichnet es jeden, der kein Tarahumara ist - und verrät viel über die Kluft zwischen den Tarahumara und dem Rest der mexikanischen Bevölkerung.

Die Freien Spenden werden einem sozialen Projekt der Tarahumara gewidmet und zur Unterstützung junger Rarámuri für eine gute Berufsausbildung verwendet.