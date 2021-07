Die Geschichte des Museum Horn ist untrennbar mit der Persönlichkeit seines Begründers Josef Höbarth verbunden. Geprägt von der Persönlichkeit und durch die Sammelleidenschaft erarbeitete er sich vor allem in ur- und frühgeschichtlichen Belangen ein großes fachliches Wissen und galt in seinen späten Jahren als Autorität beispielsweise in Fragen des Mesolithikums und der Hallstattkultur.

In der Kulturparkhalle des Museum Horn berichtete Anton Distelberger auf Initiative von Anton Mück über das Leben und Wirken von Josef Höbarth. Im Mittelpunkt des „Werkstattberichtes“ von Distelberger standen Anekdoten und Ereignisse aus dem Leben des leidenschaftlichen Sammlers.

Hochzeit, Scheidung und Briefkontakte mit Angela Stifft-Gottlieb wurden akribisch von Distelberger recherchiert und wiedergegeben: „Es gibt noch sehr viel über Höbarth zu berichten, die Quelle aus seinem Nachlass ist unerschöpflich.“ Nach Abschluss der umfangreichen Recherchen sollen die Zahlen, Fakten und Anekdoten in Buchform erscheinen.