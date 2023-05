„König Ottokar“ in Drosendorf

Einen Blick in das mittelalterliche Drosendorf warf Wolfgang Müller-Funk im Rahmen seines Vortrages „Grillparzers König Ottokars Glück und Ende“ am 13. Mai in der Stadtbücherei Drosendorf, zu dem der Kulturverein „KUKUK“ eingeladen hatte.

Die Verbindung zwischen Geschichte und Literatur, die von Müller-Funk auf fesselnde Weise nähergebracht wurde, offenbarte interessante Ereignisse. So stand Ottokars Heer mit 18.000 Mann auch vor den Toren Drosendorfs, konnte jedoch abgewehrt werden, wobei den 18.000 Soldaten lediglich rund 500 Verteidiger gegenüber gestanden sein sollen. „Eine große Kriegsmaschinerie ist nicht immer entscheidend für den Sieg“, resümierte der Vortragende und erklärte die Problematik, welche die Verpflegung und Versorgung derartiger Heerscharen im Mittelalter mit sich brachte. Auch die Stadt Waidhofen/Thaya (hier sollen 8.000 Menchen „über die Klinge gesprungen“ sein und das tschechische Jemnice spielen in Grillparzers Drama in fünf Aufzügen eine Rolle, ehe es zur entscheidenden Schlacht im Marchfeld kam. „Wehrhafte Städte mussten erobert werden, um einen Hinterhalt zu verhindern, auch wenn sie keine besondere Bedeutung für Ottokar hatten“, erklärte der Vortragende.

Wolfgang Müller-Funk legte in seinem Vortrag großen Wert darauf, auf geschichlich basierte Textpassagen aufmerksam zu machen, die jenen der Fiktion in dem Werk gegenüberstehen. Er erklärte auch die Ständegesellschaft des 13. Jahrhunderts, geschichtliche Hintergründe und die Rolle der Frauen, die in Grillparzers Werk und in der Geschichte gleichsam eine wesentliche Rolle spielten, wenn es um Machtansprüche (etwa durch Heirat) ging. Aufmerksamkeit war ihm auch bei der Rezitation einzelner, kurzer Textausschnitte garantiert.

Die Aufführung von Grillparzers Stück wurde zunächst abgelehnt. Er benutzte die Historie dazu, die Gegenwart darzustellen, stellte Ottokar als ambivalente Figur zu Napoleon dar. Schließlich kam es jedoch zur Uraufführung. Auch das Burgtheater in Wien spielte „Ottokars Glück und Ende“ im Jahr 1955, 2005 wurde das Werk wieder aufgeführt. Es hinterließ auch Spuren in den Arbeiten von Thomas Bernhart, Elfriede Jelinek oder Ingeborg Bachmann.

Als „Pflichtlektüre“ wurde sicherlich vielen Schülern das Interesse an derartigen, geschichtlichen Epen abgewöhnt. Wolfgang Müller-Funk versteht es, dieses wieder zu wecken und macht Lust, sich „König Ottokars Glück und Ende“ zumindest in der Reclam-Ausgabe zu besorgen.

