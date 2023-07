Über die Geschichte der Sudetendeutschen

Zu diesem Vortrag hatte Chrsitian Stefanitsch geladen. Er ist seit 36 Jahren Obmann der Heimatgruppe Horn. Und die ist Teil der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SLÖ), die sich in Bundes-, Landesverbänden und Heimatgruppen gliedert und das kulturelle und geistige Erbe der Sudetendeutschen pflegen soll.

Die Mitglieder der Horner Heimatgruppe treffen sich einmal monatlich zu einem Heimatabend. Daran nehmen jedes Mal etwa 20 Personen teil, um Brauchtum, Identität, Kultur und Gemeinschaft zu pflegen. „Bei unseren regelmäßigen Zusammenkünften wird Aktuelles und Historisches beleuchtet“, erklärte Stefanitsch. Auch Gedichte in südmährischer Mundart werden vorgetragen und altes Liedgut gesungen. Auf dem Programm der aktiven Vereinsmitglieder stehen auch Besuche bei anderen Heimatgruppen.

Das Ziel des Vereins erklärt der Bezirksobmann so: „Die Erinnerung an die Heimat hochzuhalten und das Brauchtum an die junge Generation weiterzugeben.“ Im Rahmen des monatliche Treffens in Stadtheurigen beleuchtete Wolfgang Haberler, der von 1993 bis 2002 für die FPÖ im Landtag saß, die historischen Hintergründe der sudentendeutsche Geschichtsschreibung von 1918 bis 1960.