Eggenburg: „Entführung“ endete ohne Gefahr

Das Eggenburger Krahuletz-Museum war am 21. September Schauplatz einer (gefahrlosen) Entführung. Konkret entführte Matthias J. Pernerstorfer, Direktor des Don Juan Archivs Wien, sein Publikum mit einem Vortrag über das religiöse Theater in das barocke Eggenburg. Dort wurden heilige Stätten als Bühnen barocker Frömmigkeit genutzt – und das ist wörtlich zu nehmen, weil der Vortragende besonderes Augenmerk auf das religiöse Theater richtete.

Im Anschluss daran präsentierte Ralph Andraschek-Holzer das „Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich“ 87 (2021), in dem vieles von dem Gesagten in aller Ausführlichkeit nachzulesen ist. Darüber hinaus erfährt man einiges über einen streitlustigen „Warlord“ des 15. Jahrhunderts; ferner kann man an einer Bild-Text-Reise in den Orient der Zeit um 1590 teilnehmen. Klosteransichten des 17. Jahrhunderts laden ebenso zur Begutachtung ein wie künstliche Ruinen in niederösterreichischen Gärten. In diesem 560 Seiten umfassenden Jahrbuch kommt auch die Zeitgeschichte zu ihrem Recht: Erforscht wurde etwa die tschechische Arbeiterbewegung Stockeraus um 1900 und die Un-/Sichtbarkeit österreichischer Lager, insbesondere des NS-„Lageruniversums“. Das ist strenge Wissenschaft, ja, aber sie vermittelt faszinierende Inhalte und bereichert unser Wissen um viele ungeahnte Facetten.

Erhältlich ist das „Jahrbuch“ zum Preis von € 28.- unter post@vlknoe.at