Nächstes Kapitel in der Polit-Posse in Drosendorf: Nach einem Unfall – was genau passiert ist, darüber gehen die Meinungen auseinander – wird im beschaulichen Städtchen an der Thaya wieder einmal gezankt.

Bürgermeister Josef Spiegl. MK

Wilde Gerüchte auf Facebook. Auslöser dafür waren auf Facebook kursierende Gerüchte rund um einen Vorfall, der sich am 30. Juni ereignet hat. Von „mehreren Blaulicht-Einsätzen“, Rettungsautos, Feuerwehrfahrzeugen und einem Schwerverletzten nach einem Lkw-Unfall in der Nähe eines kleinen Sägewerks in Drosendorf war da zu lesen. Die „schlecht gewartete Straße“ – der Stadtgemeinde und Bürgermeister Josef Spiegl wird vorgeworfen, sich seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr um die Wartung der Straßen in Drosendorf zu kümmern – soll der Auslöser für den Unfall gewesen sein. Gemeinde und weitere Betroffene hätten eine „Vertuschungsaktion“ gestartet, um den Vorfall nicht „an die große Glocke“ zu hängen.

Deyssig sieht Bestätigung für Vorwürfe. Aufgegriffen wurden diese Gerüchte von Gemeinderat Roman Deyssig (Frische Liste), der darin eine Bestätigung für seine zuletzt auch in einer Gemeinderatssitzung erhobenen Vorwürfe gegen Spiegl, er kümmere sich nur um die Katastralgemeinden, nicht aber um Drosendorf selbst (die NÖN berichtete), sieht. Es sei nicht verständlich, warum die Polizei nicht zu diesem Vorfall gerufen worden sei. Er selbst habe von den Blaulichtern Notiz genommen, habe sich aber gedacht, „dass dann eh in der NÖN steht, was passiert ist“. Nachdem in der Ausgabe vom 7. Juli aber nichts berichtet wurde, habe er das Gefühl, dass der Vorfall bewusst vertuscht werde.

Vorfall harmlos, daher keine Polizeimeldung. Die NÖN fragte beim Bezirkspolizeikommando nach, ob es eine Meldung zu diesem Vorfall gibt. Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Herbert Katholnig erklärte, dass sehr wohl ein Beamter der zuständigen PI Geras vor Ort gewesen sei. Da sich der Vorfall aber wesentlich harmloser erwiesen habe, als er später auf Facebook dargestellt wurde, es keine Verletzungen gegeben hat und die betroffene Firma den Lkw, der in Schräglage geraten war, rasch wieder flott gemacht habe, sei eine Meldung an die Presse nicht notwendig gewesen.

Bürgermeister sieht Mitarbeiter unter Druck. Gelassen reagiert mittlerweile Bürgermeister Spiegl selbst auf Anschuldigungen und Gerüchte wie dieses. Er meint, dass damit zwar in erster Linie ihm geschadet werden soll, mittlerweile aber auch die gesamte Verwaltung am Gemeindeamt unter der durch zahlreiche Anzeigen und Beschwerden steigenden Arbeitsbelastung leide. „Die Mitarbeiter müssen sich um diese Dinge kümmern, die normale Arbeit bleibt dann auf der Strecke. Dass ihnen das keinen Spaß macht, versteht sich von selbst.“ Aktuell sei der Bereich, an dem sich der Unfall ereignet hat, noch gesperrt, weil Äste und Bäume entfernt werden sollen. Rückendeckung bekommt Spiegl von Bezirkshauptmann Johannes Kranner. Die aktuelle Vorgehensweise in Drosendorf mit laufenden Anzeigen und Schuldzuweisungen sei stark zu hinterfragen.