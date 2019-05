W. A. Mozart-Musikschule: "Lange Nacht der Orchester" .

Es dürften wohl an die 350 (!) jüngste, junge und etwas ältere Musiker gewesen sein, die am Vorabend des Christi Himmelfahrtstages sicher ebenso viele, wahrscheinlich aber noch mehr Zuhörer in ihren Bann gezogen haben.