Wie setzt man die Utopie einer freien, gerechten, solidarischen und kreativen Welt um? Wie hält man den Geist solcher Utopien am Leben und welches sind die im Hier und Jetzt umsetzbaren Utopien?

Gabriel und Raphael Graf gehen diesen Weg mit ihrem von Dieter Graf ins Leben gerufenen Projekt „Kunst in der Natur“. Neben Workshops und Symposium organisiert das Wachtberg Team, gemeinsam mit der Gruppe „Markante“, Konzerte und Festivals. Und so trafen sich auch dieses Jahr Musiker der heimischen Szene auf dem Wachtberg. Eine handverlesene Gruppe von 200 Teilnehmern und Interessierten kam zu den interaktiven Workshops. Als spannender Ort wurde für die Veranstaltung das Symposiums-Haus am Wachtberg gewählt.

Der Tag endete mit einem musikalischen Abend. Alpine Dweller, Takeshis Cashew, Giulia y la Leona Extended und ein DJ-Set sorgten für Stimmung mit Konzerten aus verschiedenen Genres. Ein Shuttlebus brachte Besucher vom Bahnhof zum Festivalgelände auf den Wachtberg. Der Leitgedanke der Initiatoren Raphael und Gabriel Graf ist: „Wie können wir ein attraktives und inspirierendes Leben im ländlichen Raum gestalten. Und welche Rollen können neue, kulturkreative Bildungsorte dabei spielen.“