Vier Aggregate für die Ukraine aus Geras

Der Geraser Rotarier Wolfgang Traindl beteiligte sich an einer Weihnachtspackerl-Aktion des Pfarrverbandes Mittleres Schmidatal für Binnenflüchtlingskinder in der Ukraine. Er spendete gemeinsam mit Wolfgang Schuhmann vom Rotary Club Hollabrunn Weinland vier Notstromaggregate, die jetzt mittels Bus aus Oberthern in die Ukraine geliefert wurden.

Taras Humenyi holte die Spenden – insgesamt kamen 251 Packerl zusammen – ab. Er ist Priester am Bischofssitz in Stryi in der Westukraine, zuvor war er sechs Jahre Kaplan in der Pfarre Großweikersdorf. In Stryi ist die Situation für viele Geflüchtete hart, denn auch hier gibt es laut Humenyi russische Raketeneingriffe. „Wenn wir Abwehrraketen zurückschießen, haben wir vier Stunden keinen Strom, dann wieder für acht Stunden schon“, sagte er.

Daher werden die gespendeten Notstromaggregate für den Bischofssitz in Stryi und für mehrere Familien verwendet. Vor einem Raketenangriff werden die Leute durch eine App am Handy alarmiert. Auf die Frage der NÖN, ob der Priester nicht Angst dabei habe, meint Humenyi: „Am Anfang des Krieges war schon Angst dabei, aber man gewöhnt sich daran.“

