Brand in Mittelschule Eggenburg endete glimpflich

Laut Polizei schaltete die Reinigungskraft der Neuen NÖ Musik – Mittelschule Eggenburg den über 20 Jahren alten Wäschetrockner, der in der separaten Putzkammer bzw. im Aufenthaltsraum im Kellergeschoß der Schule stand, ein. Im Trockner selbst befanden sich nur einige Putzlappen. Gegen 13.20 Uhr ging eine Lehrerin in das Kellergeschoß in Richtung Garderoben und nahm Rauchgeruch war. Dann wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Brand rasch löschen konnte.

Als Brandursache wurde ein technischer Defekt am veralteten Wäschetrockner festgestellt. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Der Schaden ist durch eine Versicherung gedeckt.

Zur Brandzeit fand kein Schulbetrieb statt. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

