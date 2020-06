Weil er – trotz aufrechtem Waffenverbot – eine Stahlrute in seinem Auto mit sich führte, stand ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd in der Vorwoche vor dem Bezirksgericht Horn: Der junge Mann wurde von Bezirksrichter Thomas Brandstetter zu 50 Stunden gemeinnütziger Arbeit verdonnert. Er nahm diese Entscheidung mit den Worten „super, klass'“ gelassen zur Kenntnis.

Der Mann, der eine Lehre absolvierte, danach obdachlos war und nun wieder bei seinen Eltern im Bezirk Gmünd wohnt, gab an, die Stahlrute in Tschechien gekauft zu haben. Er habe nicht gewusst, dass sie als Waffe gilt und habe sie „aus Spaß“ mitgenommen.

Dann erzählte er aber auf Nachfrage, dass er sie in seinem Auto mitgeführt habe, um sich verteidigen zu können, „falls es zu einem Übergriff kommt“. Dann habe er gar nicht mehr an die Rute in seinem Auto gedacht, ehe er etwa einen Monat später im Bezirk Horn damit von der Polizei angehalten wurde. Ihm sei mittlerweile klar, dass es sich dabei um „Blödsinn“ gehandelt habe.