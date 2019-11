Im Umbruch befindet sich derzeit die SPÖ, auch im Bezirk Horn. Man setzt dabei vor allem auf „Frauen-Power“.

Fixiert sind bis jetzt in sechs Gemeinden weibliche SPÖ-Spitzenkandidatinnen, die ins Rennen bei der im Jänner stattfindenden Gemeinderatwahl gehen werden: Eggenburg, Meiseldorf, Sigmundsherberg waren fix, jetzt kamen noch Drosendorf, St. Bernhard-Frauenhofen und Japons dazu. Zwei weitere Spitzenkandidatinnen könnten noch folgen, die Entscheidung dazu erfolgt diese Woche.

Für SPÖ-Bezirksvorsitzenden Josef Wiesinger ist jetzt ein idealer Zeitpunkt für den umfangreichen personellen Wechsel: „Die bisherigen SPÖ-Funktionäre haben ihre Ämter jahrzehntelang ausgeführt.“ Durch die neuen Spitzenkandidatinnen wolle man ein ganz anderes Publikum ansprechen. „Die jungen Damen sind voller Elan und bringen frischen Wind in die SPÖ. Ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei.“

„Die jungen Damen sind voller Elan und bringen frischen Wind in die SPÖ. Ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei.“ SPÖ-Bezirksvorsitzenden Josef Wiesinger

Eine der „Neuen“ ist Irina Thaler aus Drosendorf. Die 32-Jährige arbeitet als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin im Haus der Barmherzigkeit und fungiert seit 2017 als Betriebsrätin. „Ich freue mich auf die Herausforderung und den bevorstehenden Wahlkampf. Ich werde gemeinsam mit meinem Team einen fairen Wahlkampf führen. Dieser soll themenorientiert, nachhaltig und vor allem im direkten Kontakt mit unseren Bürgern sein“, betont Thaler, der der Erhalt des Terrassenbades und die Verhinderung des möglichen Hotelprojektes bei diesem Bad besonders wichtig sind.

Tamara Brunner startet in St. Bernhard-Frauenhofen durch. Die 37-jährige Angestellte der Gebietskrankenkasse will ihr Motto „Gemeinde ist Gemeinschaft“ umsetzen. „Es geht ja nur miteinander“, so die dreifache Mutter, die sich auch für die Sicherheit und das Wohlergehen der Kinder einsetzen will.

In Japons geht Gabriele Weber als SPÖ-Spitzenkandidatin ins Rennen. Die 29-jährige Landwirtin ist bereits zwei Perioden für die SPÖ aktiv. „Wir wollen vor allem die Kontrolle der sonst schwarzen Gemeinde übernehmen“, so Weber, die auf ein starkes Frauenteam zählen kann. Die Infrastruktur und die Pflege der Älteren seien ihr wichtig.