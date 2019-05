Teil 1 der Umbildung der Gemeindespitze in der Marktgemeinde Pernegg ist absolviert: Andreas Nendwich (ÖVP) wurde im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 26. April mit 13 der 15 Stimmen zum neuen Vizebürgermeister gewählt.

Nendwich soll ja, wie die NÖN bereits berichtete , nach der Gemeinderatswahl 2020 Franz Huber (ÖVP) als Bürgermeister ablösen. Sein Amtsvorgänger Norbert Tetik bleibt bis zur Wahl weiter im Gemeindevorstand.

Huber und Tetik, die seit bereits 19 Jahren die Geschicke der Gemeinde lenken, bedankten sich gegenseitig für die jahrelange intensive und freundschaftliche Zusammenarbeit: „Wir können stolz sein, auf das, was wir erreicht haben. Und gemeinsam haben wir den ein oder anderen Tiefschlag besser weggesteckt“, erzählte Huber. Tetik ergänzte, dass man sich „in dieser schönen Zeit“ nie gegenseitig in den Rücken gefallen sei.

Nendwich ist nicht nur in mehreren ehrenamtlichen Funktionen in Gemeinde und Pfarre tätig, er gehört bereits seit 2010 dem Gemeinderat an und ist seither auch Ortsvorsteher von Pernegg. Seit der letzten Gemeinderatswahl ist der Biobauer und Direktvermarkter Geschäftsführender Gemeinderat.

Weitere Aufträge für Kindergarten vergeben

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden dann unter anderem weitere Aufträge im Rahmen des Kindergartenneubaus einstimmig vergeben. Der Auftrag für die Gartengestaltung ging an die Firma Band aus Horn (10.800 Euro exklusive der Mehrwertsteuer), jener für die Spielgeräte im Garten an die Firma Linsbauer GmbH aus Riegersburg (14.000 Euro exklusive der Mehrwertsteuer).

Ebenfalls beschlossen wurde die barrierefreie Umgestaltung des Eingangsbereichs zur Volksschule. Dazu sollen jetzt noch Angebote eingeholt werden und so die Frage geklärt werden, ob asphaltiert oder betoniert werden soll.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt widmete sich dem Zu- und Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus in Ludweishofen. Das Material für Innen- und Außenputz, Kanal und Dach (17.500 Euro) wird vom Lagerhaus Hollabrunn-Horn bezogen.