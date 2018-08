Unfall Mitte August in der Gemeinde Brunn an der Wild: Ein 20-jähriger Brunner lenkte seinen Golf von Waiden Richtung St. Marein. In einer Linkskurve kam er vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit auf das rechte Straßenbankett, verriss das Fahrzeug nach links und kam ins Schleudern.

200 Meter später kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und blieb im Straßengraben auf der linken Fahrzeugseite auf einer Böschung liegen, wobei sich das Fahrzeug zuvor noch um die eigene Achse drehte.

Der Probeführerscheinbesitzer konnte selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Er wurde vom Notarzt mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Horn gebracht. Der Alkotest verlief ohne Anzeichen auf eine Alkoholisierung.

Die Feuerwehren Dietmannsdorf und Brunn waren mit vier Fahrzeugen und 15 Mann bei der schwierigen Fahrzeugbergung im Einsatz. Bei der Bergung kam es zu kurzzeitigen Straßensperren. Der PKW wurde auf die Feldzufahrt gezogen und dort für den weiteren Abtransport abgestellt. Drei der vier Reifen waren nicht mehr funktionstüchtig, daher war es den Wehren auch nicht möglich, den Golf abzuschleppen.