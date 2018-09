Zahlreiche Einbrüche im Wald- und Weinviertel in Gartenhütten, Container, Scheunen und Presshäuser gehen auf das Konto des 46-jährigen Michal E. Der Tscheche legt vor Gericht ein umfassendes Geständnis ab. Er gibt zu, in Mold in einen Geräteschuppen der Gemeinde Rosenburg eingebrochen und Werkzeug und einen Rasenmähertraktor (im Gesamtwert von an die 6.000 Euro) gestohlen zu haben.

Bei einem Einbruch in einen Baucontainer in Mold habe er einen Laptop und eine Registrierkasse mit 300 Euro Wechselgeld erbeutet, erzählt er. Im Bezirk Hollabrunn schlug E. in Großkadolz, Untermarkersdorf und mehrfach in Obritz und Seefeld zu. Er erbeutete zumeist Werkzeug, Elektrogeräte, Alkohol und Rasenmäher.

In Großkadolz ließ der Tscheche neben einem Hochdruckreiniger und Elektrowerkzeug auch eine Schnapsbrennanlage im Gesamtwert von 7.000 Euro mitgehen.

Aus einer Garage in Zwingendorf im Bezirk Mistelbach stahl E. ein Fahrzeug (im Wert von 9.500 Euro) und drang auch in zwei Presshäuser (Beute: Werkzeug und Alkohol) ein.

„Leugnen wäre auch zwecklos, an mehreren Tatorten haben Sie Ihre DNA hinterlassen“, kommentiert der Staatsanwalt das Geständnis des Tschechen. Der seufzt und sagt: „Ja, ich bin ein Schussel. Unter anderem vergaß ich einmal Arbeitshandschuhe und ein anderes Mal eine Haube.“

Für den mehrfach vorbestraften Tschechen setzt es eine dreijährige Gefängnisstrafe.