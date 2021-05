Das gesamte Waldviertel in ein „Musikviertel“ verwandeln will im August und September Vahid Khadem-Missagh, der künstlerische Leiter des Internationalen Kammermusikfestivals Allegro Vivo, das heuer unter dem Motto „Humoresque“ steht, um bei Publikum und Künstlern neue Lebensfreude und Unbeschwertheit zu erwecken.

„Das vergangene Jahr stellte sämtliche Lebensbereiche, insbesondere aber die Kultur vor harte Herausforderungen“ so Khadem-Missagh. „Der Humor spielt daher eine besondere Rolle, denn er erhebt uns selbst aus schwierigsten Situationen wie mit unsichtbarer Hand und setzt positive Kräfte frei. Mit Musik ist der Humor untrennbar verbunden und daher gerade jetzt wichtiger denn je.“

Sechs Wochen Musik auf höchstem Niveau

Mit frischer Kraft und Energie startet das Festival am 6. August in Gmünd und am 8. August in neben Horn einem der „Hauptspielorte“, dem Stift Altenburg, in seine 43. Saison. Bis 19. September bringen renommierte Künstler die historischen Spielstätten quer durch das Waldviertel bis hin zum Stift Göttweig zum Klingen.

Hochrangige Interpreten wie Christian Altenburger, WenSinn Yang, Tanja Becker-Bender, László Fenyö, Elisabeth Leonskaja und natürlich Violin-Virtuose Vahid Khadem-Missagh mit der Academia Allegro Vivo werden Konzerte bestreiten. Das Klezmer Allstar Trio, das Merlin Ensemble oder das Auner Quartett werden für weitere musikalische Höhepunkte sorgen.

Etwa 300 Teilnehmer aus aller Welt werden in der Festspielhauptstadt Horn beim der internationalen Sommerakademie bei den über 50 Kursen und Workshops mit international angesehenen Dozenten erwartet. Auch Auftritte für die jungen Talente im Rahmen des Festivals kommen bei einer Reihe von Abendkonzerten und Matineen nicht zu kurz.