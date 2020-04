Als Grund führte die BH die starke Austrocknung inbesondere der Streuauflage der Waldböden in den Waldbeständen des Verwaltungsbezirkes Horn an. Diese Austrockung sei auf die "außergewöhnlich hohen Lufttemperaturen der letzten Wochen" zurück zu führen. Weiters sei vielerorts leicht entzündbarer

Bestandesabraum (Zweige, Äste und Wipfelstücke) vorhanden.

Daher wurde in den Wäldern und deren Gefährdungsbereichen jegliches Entzünden von Feuer und das Rauchen verboten. Als Gefährdungsbereich gelten jene Gebiete, in denen "die Bodendecke oder die Windverhältnisse

das Übergreifen eines Bodenfeuers oder das Übergreifen eines Feuers

durch Funkenflug in den benachbarten Wald begünstigen".

Bei Vergehen gegen die Verordnung drohen Strafen bis zu 7.270 Euro oder vier Wochen Arrest.