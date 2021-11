FF Geras: Wieder im Einsatz in Hirschwang

Einige Feuerwehrmitglieder aus dem Bezirk sind seit vergangener Woche bei der Waldbrandbekämpfung in Hirschwang an der Rax im Einsatz. Angeführt vom Waldviertler Zugskommandanten und Waldbrand-Experten Wolfgang Riener ging es am 26. Oktober zum ersten Mal ins Krisengebiet.

Etwa 50 Mitglieder aus dem Bezirk sind beim Waldviertler Waldbrandzug. So waren natürlich auch die Waldbrand-Spezialisten von der Feuerwehr Geras zur Stelle. Die Hauptaufgaben der Bodentruppen lagen zu Beginn beim Legen der Löschleitungen und dem Bau einer Brandschneise, um die Flammen einzukesseln und ein Ausbreiten ins Tal zu verhindern. Daneben steht mittlerweile auch die direkte Brandbekämpfung an den zugänglichen Stellen auf dem Plan. Größte Erschwernis sei nämlich das besonders steile Gelände.

Genuss aus aller Welt Anzeige European Street Food Festival kommt nach Horn!

„Es ist so steil, dass immer wieder Stöcke oder Felsen den Hang herunterkommen. Das wird für uns dann enorm gefährlich“, erklärt Riener, der im Sommer auch bei den Waldbränden in Nordmazedonien im Einsatz war. Die Sicherheit der Feuerwehrleute stehe natürlich an erster Stelle, weshalb an den unwegsamen Stellen hauptsächlich aus der Luft gelöscht wird. Die größten Fortschritte könne man allerdings nur vom Boden aus machen. „Man muss große Mengen an Wasser ins Brandgebiet bringen. Das funktioniert vom Boden aus besser“, sagt Riener. Über das Wochenende sei die Situation durchgehend kritisch gewesen. Winde entfachten das Feuer abermals, nachdem schon Fortschritte gemacht wurden.

Riener: „Es geht schon enorm an die Substanz“

Probleme würden auch die felsigen Berghänge machen. „Am Abend erhitzen sich diese und füttern dadurch thermisch das Feuer. In der Früh wird es wieder leichter. Es ist ein ständiger Kreislauf“, berichtet der Waldviertler Zugskommandant. Erst ab Montag besserte sich die Lage. Löschangriffe aus der Luft zeigten Wirkung. Noch ist die Gefahr aber nicht gebannt. „Es wird noch länger dauern, vermutlich bis zum Wochenende“, meint Riener. Die Anstrengungen der vergangenen Tage würden sich dagegen schon bemerkbar machen, auch wenn es immer wieder Pausentage gibt. „Es geht schon enorm an die Substanz.“