Schüler aus dem Bezirk Horn sind mit Wald auf Du und Du

Nach drei Jahren Corona-Pause wurden wieder die Bezirksausscheidungen der 34. NÖ Waldjugendspiele für den Bezirk Horn im Nationalpark Thayatal durchgeführt. Bei dieser Veranstaltung, lernen Schüler der 6. Schulstufe (AHS, NMS und Sonderschulen) unter Betreuung von Forstleuten der Bezirksforstinspektion Horn-Hollabrunn Eindrücke von der Vielfalt der heimischen Wälder und Wissenswertes rund um den Lebensraum Wald kennen.

Zur Vorbereitung erhielten die Kids eine Infobroschüre des NÖ Landesforstdienstes. Bei einem zweistündigen Waldparcours mit fünf Stationen konnten die Schulklassen ihr erworbenes Wissen sowie ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. So wurde das allgemeine Wissen über den Lebensraum Wald, Kenntnisse über Baum- und Straucharten, über unterschiedliche Holzsorten sowie über Waldtiere und deren jagdlichen Begriffe abgefragt. Abgerundet wurde der Wettbewerb mit der Möglichkeit, mittels teamorientierten Lösungen innerhalb der Klasse in Verbindung mit Geschicklichkeit Zusatzpunkte zu erlangen.

In einer Station mit Themen rund um den Nationalpark und der Wildkatze wurden die Forstexperten von Mitarbeitern des Nationalparks unterstützt. Insgesamt nahmen heuer acht Schulen aus dem Bezirk Horn teil. Die Bezirkswertung gewann die 2E der NMS Gars. Die Abschlussveranstaltung der bereits 34. NÖ Waldjugendspiele findet heuer am 15. Juni am bestens bewährten Gelände der Freilichtbühne Gföhlerwald statt.

Bei der "Station Armbrust" mit den Schülern aus dem Horner Gym: Nationalparkdirektor Christian Übl, Doris Mayer, Bezirksförster Harald Alexander und Bezirkshauptmann Stefan Grusch. Foto: privat

