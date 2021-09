Das Frühjahr 2020 brachte in vielen Tierheimen Österreichs mehr Anfragen nach Hunden, Katzen und Co. Die Befürchtung, viele der Vierpföter könnten mit Normalisierung der Situation wieder zurückgebracht werden, hat sich zumindest im Tierheim Krems nicht bewahrheitet. „Das liegt daran, dass wir auch in Zeiten gestiegener Anfragen genau hingesehen haben, wie in Normalzeiten“, erklärt Tierheim-Leiterin Nina Maria Zinn-Zinnenburg. Spontane, wenig überlegte Tierabholungen sollten vermieden werden.

Sehr starkes Katzenjahr

Dennoch sind die Kapazitäten des Heimes ausgeschöpft. „Wir haben heuer ein sehr starkes Katzenjahr.“ Dazu haben starke Würfe und zahlreiche Funde beigetragen. Auch die Großbeschlagnahmung von über 130 Chihuahuas in Weitra im August sei eine Mammutaufgabe, und nur in Kooperation mit anderen Tierheimen in NÖ zu lösen gewesen. Was Beschlagnahmungen und Tierabgaben angehe, sieht Zinn-Zinnenburg einen Stadt-Land-Unterschied. „Am Land gibt es natürlich bessere Bedingungen für eine massenhafte Tierhaltung. In einem eher abgeschiedenen Landhaus wird das weniger schnell entdeckt, als in einer städtischen Wohnung.“ Auch habe sich das Tierheim 2021 noch nicht über die Veranstaltung seiner üblichen Flohmärkte – diese finden normalerweise im Mai und im September statt – „drübergetraut“. Diese spielen natürlich eine große Rolle beim Spendensammeln. Geld und Sachspenden privater Personen seien jedenfalls stabil.

Gerade angesichts der eben erwähnten Großbeschlagnahmung bekräftigt die Tierheim-Chefin die Forderung nach einer Obergrenze bei Haustieren. „Das wäre wichtig, damit die Behörden und Veterinärstellen früher und schneller eingreifen können.“

Während das große Kremser Tierheim doch mit höherer Belastung zu kämpfen hat, sind kleinere Tierheime wie der Tierschutzverein Countryhof in Feinfeld nur am Rande betroffen. „Zumindest ich merke in Coronazeiten keinen Unterschied. Das ist vielleicht in den Städten anders“, berichtet Obfrau Sabine Drechsler. Einzig das Vermitteln der Tiere sei aufgrund von Corona schwieriger geworden.