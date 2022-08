Altbestände, Baugründe & Wohnungen: Immobilien weiter gefragt

Immobilien und Baugründe im Waldviertel waren seit dem Beginn der Covid-Pandemie begehrt. Das brachte dem Gmünder Bezirk im vergangenen Jahr wie berichtet unter anderem ein Plus von knapp 800 Nebenwohnsitzern und in vielen Gemeinden ein starkes Bestreben zur Schaffung von Bauland.

„In den vergangenen beiden Jahren haben sich die Kaufpreise de facto verdoppelt“, sagt Johannes Wild, Geschäftsführer der J. u. E. Wild Immobilientreuhänder GmbH mit Sitz in Großdietmanns und Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer.

Immobilien auf gebührenden Wert gestiegen. Was neu auf den Markt komme, sei auch bald wieder vergeben: „Die Immobilie im Waldviertel bekommt endlich den Wert, der ihr eigentlich schon immer gebührt hätte.“ In der Bezirkshauptstadt setzt die Bau- und Siedlungsgenossenschaft WAV derzeit ein Großprojekt mit mehr als 60 Wohnungen um, die Wohnbaugenossenschaft Kamptal errichtete zuletzt 18 Reihenhäuser in der Frauenhofner Straße. Im Süden der Bezirkshauptstadt errichtete der Fertigteil-Produzent Elk die „Wohnidylle Horn“ mit insgesamt 18 Wohneinheiten in Einfamilien- und Doppelhäusern.

Verkaufen statt verfallen lassen

Als weitere Beispiele seien Sigmundsherberg – hier ist die Erschließung der neuen Christophorus-Siedlung abgeschlossen – oder Röschitz, Altenburg und Brunn erwähnt, die mit ihren Projekten zuletzt für ein Bevölkerungsplus sorgten.

Neubauen ist eine Sache, Umbau von Altbeständen die andere. „Bestehende Gebäude sind mitunter das nachhaltigste, das es am Markt geben kann. Auch wenn man ökologisch neu baut, heißt es nicht, dass es auch in der Gesamtenergiebilanz gut ist“, sagt Wild. Deshalb sei es erfreulich, dass es auch im Waldviertel zu Revitalisierungen älterer Gebäude kommt. Immobilien mit Garten seien übrigens nicht nur für einen Nebenwohnsitz gefragt: „Auch viele Waldviertler, die in einer Wohnung gelebt haben, wollten Freiflächen haben. Man hat sich darauf besonnen, dass man es sich auch zuhause schön machen kann.“

Die Immobilien-Wertsteigerungen hätten, so Wild, ein gesundes Wachstum hinter sich: „Dadurch kommt es einerseits zu keinen Blasen und andererseits bleibt das Wohnen in der Region trotzdem günstig.“

