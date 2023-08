Gemeinsamer Auftritt

Das Waldviertellogo mit dem neuen aussagekräftigen Claim „Aus besonderem Holz geschnitzt“ wurde im vergangenen Jahr in einem Leaderprojekt weiterentwickelt. Gemeinsam erarbeiteten Personen aus Wirtschaft, Tourismus, Politik, Regionalentwicklung, Bildung sowie Landwirtschaft den erfrischenden Markenauftritt. Das Ziel ist, die Präsenz der Marke Waldviertel zu steigern und eine positive Wahrnehmung zu fördern. Das betonte auch Regionalverbandsobmann Lukas Brandweiner bei der Übergabe: „Die Fahnen sind ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir stolz auf unsere besondere Heimatregion sind und uns mit der Marke Waldviertel identifizieren. Sie sollen uns aber ebenso daran erinnern, dass wir weiterhin gemeinsam an einem Strang ziehen müssen, um unser Waldviertel weiter positiv zu entwickeln.“ Die Fahnen wurden gemeinsam mit Obmann Franz Linsbauer und dem Waldviertler Landesrat Ludwig Schleritzko übergeben. In den nächsten Monaten sollen gemeinsam mit allen Waldviertler Leaderregionen weitere Projekte umgesetzt werden. Alle Informationen zum offiziellen Logo findet man auf www.markewaldviertel.at.„Es freut mich, dass wir den Schwung mitnehmen und gemeinsam mit dem Regionalverband und den anderen Waldviertler Leaderregionen weitere Projekte umsetzen. So sollen an den meistbefahrenen Straßen ins Waldviertel Schilder mit dem neuen Logo platziert werden und der Onlineauftritt gestärkt werden.“, gibt Leaderobmann Linsbauer einen kleinen Ausblick.