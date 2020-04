Die Maturanten rätselten lange, seit voriger Woche steht der neue Termin für ihre große Prüfung fest: Der schriftliche Teil soll ab 25. Mai starten. Die NÖN hörte sich um, wie Jugendliche, Eltern und Direktoren dem entgegenblicken.

Erleichterung löst Unklarheit ab

Die Ungewissheit über den Ablauf habe den fünften HAK-Klassen Sorgen bereitet, berichtet HAK-Schulsprecher Philipp Schwarzinger (Zwettl). „Die fünften Klassen finden das recht gut für sie“, sei man nun zufrieden. „Ich bin froh, dass alle abschließen können“, erklärt auch HAK-Elternvereinsobfrau Gertraud Halmetschlager (Zwettl). Sie habe Vertrauen, dass die Prüfungen bestmöglich durchgeführt werden, auch wenn zur Zeit noch nicht alle Fragen geklärt sind. Ein Abschluss ist jedenfalls wichtig, ergänzt Elternvereinsobmann Bernhard Berger (HLW Zwettl): „Universitäten und andere Ausbildungslehrgänge sind auch von dem Maturantenjahrgang abhängig.“

„Diese Erfahrung wird den Schülern dieses Jahrgangs im Studium hilfreich sein, denn auf der Uni ist Eigenverantwortung Standard.“ Roland Senk, Gym-Direktor

„Matura light“-Image beunruhigt

„Was ich so mitbekommen habe, sind alle sehr zufrieden damit“, sagt auch Jenny Stütz, Klassensprecherin der fünften HAK (Gmünd). Bedenken, dass dem Maturajahrgang das Image anhaften könnte, eine „leichte“ Matura gehabt zu haben, gebe es schon. Schulsprecher Schwarzinger ergänzt: „Es wird ihnen schon sehr leicht gemacht, aber sie können nichts für die Situation und ich verstehe, dass sie es einfacher haben sollen.“ Hendrik van Dijk, Maturant des Zwettler Gymnasiums hat seine Sorge abgelegt: „Besonders für Auslandsstudien hätte das Nachteile haben können. Da es aber in fast allen europäischen Ländern ähnliche Regelungen gibt, mache ich mir inzwischen diesbezüglich keine Sorgen mehr.“

Angepasst an die Jetzt-Situation

Jakob Haumer, Gym-Schulsprecher und Maturant (Gmünd) weist darauf hin, dass man sich eben an Gegebenheiten anpasse. „Wir hatten ja im Endeffekt um anderthalb Monate weniger Schulzeit als vorgesehen.“ HLW-Maturantin Sarah Bieringer (Zwettl) hält die Rücksichtnahme für gut: „Ich glaube, dass alle, die diese neue Normalität miterlebt haben, Verständnis zeigen können und niemand benachteiligt wird.“

„Maturanten stehen unter Stress“

Archiv Karina Witzer: Stress der Maturanten „darf man nicht unterschätzen.“

Stütz, Gmünder Maturantin, betont: „Wir haben ja trotzdem die letzten Jahre genauso gearbeitet wie alle anderen.“ Das sieht Karina Witzer, Elternvereinsobfrau der Gymnasien und Lehrerin an der Allgemeinen Sonderschule in Horn, genauso. „Die Schüler haben sich ohnehin über Jahre hinweg in den verschiedensten Fächern bewährt und sind zu einem positiven Abschluss gekommen.“ Sie glaubt nicht, dass die „Corona-Matura“ wie von einigen befürchtet den Berufsweg behindern wird. Sie hält den Fahrplan „unter den gegebenen Umständen als durchaus in Ordnung, auch die Einbeziehung der Noten der achten Klasse. Man dürfe nicht vergessen, unter welchem Stress die Maturanten stehen – wegen der Prüfung an und für sich und wegen der langen, ungewissen Situation. „Das darf man keinesfalls unterschätzen.“

Mündlich die Noten ausbessern

„Ich kann mir nicht recht vorstellen, dass sich Jugendliche freiwillig zu einer mündlichen Prüfung melden“, sagt indes die Horner Gym-Elternvereinsobfrau Witzer. Gym-Maturant van Dijk (Zwettl) überlegt das sehr wohl, um sich Noten aus dem Jahreszeugnis auszubessern.

Matura ist „kein Geschenk“

Michael Schwab Rudolf Mayer: „Das ist eine gute, österreichische Lösung, ein guter Mittelweg.“

Absolut positiv gestimmt ist Rudolf Mayer. „Ich finde, das ist eine gute, typisch österreichische Lösung, ein guter Mittelweg, der den Schülern einerseits einen ordentlichen Abschluss ermöglicht, der kein ‚Geschenk‘ ist“, erläutert der Waidhofner HAK-Direktor. Der Entfall der mündlichen Prüfungen, die im Juli stattgefunden hätten, gefährden andererseits nicht etwaige Pläne für Präsenzdienst und Studieneinstieg. Ähnlich sieht das sein Amtskollege Roland Senk, Waidhofner Gymnasium: „Das Wichtigste ist, dass Schüler und Lehrer jetzt wissen, wie’s weitergeht. Die ständige Unsicherheit, was mit der Matura passiert, ist endlich vorbei. Ich bin überzeugt, der eingeschlagene Weg ist ein guter Kompromiss“. Das hohe Maß an Eigenverantwortung wird den Maturanten zugutekommen: „Diese Erfahrung wird den Schülern dieses Jahrgangs im Studium hilfreich sein, denn auf der Uni ist diese Eigenverantwortung Standard.“