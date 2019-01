Die Opfer waren Frauen, die Täter Männer – und sie standen in einer Beziehung oder gehörten zur Familie ihrer Mordopfer. Das ist das Einzige, das die fünf Morde – vier davon in Niederösterreich – gemeinsam haben. Doch was ist der Grund für die aktuelle Häufung von Morden an Frauen?

Elisabeth Eckhart (Frauenberatung Waldviertel) plädiert, „in jedem einzelnen Fall sehr genau auf die konkreten Hintergründe zu achten“. Aber: „Tatsächlich nehmen wir eine zunehmende Verrohung wahr, welche Frauenfeindlichkeit beinhaltet.“

„Üblicher wird es, auf Schwache loszugehen“

Das müsse im Zusammenhang mit einer Gesellschaft gesehen werden, die womöglich gewalttätiges Verhalten mehr toleriere. „Generell wird es üblicher, auf Schwächere loszugehen.“ Positiv sei, dass mehr Gewalttaten angezeigt werden.

„Die Frauen haben heute mehr Selbstbewusstsein und sind nicht mehr bereit, die Taten hinzunehmen“, beobachtet auch Heinrich Nagl, Anwalt und ÖVP-Stadtrat in Horn. Ob die Gewalt zunimmt, traut er sich zwar nicht beurteilen. „Aber die Vorstufe zur Gewalt, dieser Hass im Netz, wo irgendwie die Hemmung fehlt, nimmt zu.“ Er denkt an Grünen-Politikerin Sigrid Maurer: „Das kann nicht sein, dass sie aufs Übelste sexuell beleidigt und dann verurteilt wird. Das zeigt, dass es da einer gesetzlichen Reform bedarf.“

Michaela Egger, Geschäftsführerin im Gewaltschutzzentrum NÖ, findet, dass mit den neuen Kommunikationsformen die Gesellschaft „sprachlos“ geworden ist. „Ein Streit wird nicht mehr verbal ausgetragen, es werden Worte geschrieben“, fehle damit der Realitätsbezug. „Männer drücken ihre ‚Sprachlosigkeit‘ eher durch das Ausüben von körperlicher Gewalt aus. Wenn sie nicht mehr weiterwissen, stechen sie zu.“ Das Zentrum betreute im Vorjahr 332 Personen im Waldviertel (2017: 349), davon 214 Frauen. 25 Betretungsverbote wurden im Bezirk Horn erlassen. Die meisten verzeichnet Amstetten mit 120 (NÖ gesamt: 1.428).

„Wir brauchen nicht mehr Pferde, wir brauchen mehr Polizisten vor Ort.“Heinrich Nagl fordert mehr Budget und Personal für Justiz und Exekutive.

Nagl findet es wichtig, dass von Gewalt betroffene Menschen möglichst kurze Wege zu helfenden Institutionen haben. Auskunft geben auch Bezirksgerichte und Rechtsanwälte. Man müsste aber Justiz und Polizei finanziell und personell besser ausstatten. Die Politik dürfe nicht vergessen, dass sie „für unsere Sicherheit arbeite“. „Wir brauchen nicht mehr Pferde, wir brauchen mehr Polizisten vor Ort.“ Gerade das Ermittlungsverfahren ist fürs Gericht wichtig. Aktenberge tauchen vor seinem geistigen Auge auf: „Die Staatsanwaltschaft ist zum Teil schwerst überlastet.“

Überhaupt werde ein Bündel von Maßnahmen benötigt. Das mangelnde Erkennen von Werten und falsche Rollenbilder sind aus Nagls Sicht Ursachen für Gewalttaten an Frauen. „Den Ethikunterricht muss es schon in der Volksschule geben und nicht statt dem Religionsunterricht, sondern ergänzend.“ Der Opferschutz müsse verbessert werden, damit einhergeht die Täterarbeit. „Nur einsperren oder länger einsperren und wieder freilassen bringt nichts.“ Man müsse mehr an dem Menschen arbeiten.

Was kann der Beobachter einer Gewalttat tun? „Immer noch herrscht bei vielen Menschen die Auffassung: Was innerhalb der eigenen vier Wände passiert, sei Privatsache“, sagt Eckhart. „Wenn es um Gewalt geht, dann geht es um kriminelles Handeln und dann ist Zivilcourage gefragt. Lieber einmal zuviel eingegriffen oder nachgefragt oder die Polizei geholt als das Leid der Betroffenen zu ignorieren.“