Laut den Gerüchten seien etwa die Coronastationen in Waidhofen und Horn an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt – oder sogar darüber. Es sei sogar notwendig, Patienten aus dem Waldviertel in andere Landesteile – konkret nach Scheibbs – zu verlegen, heißt es.

Die NÖN fragte bei der Landesgesundheitsagentur nach, ob diese Gerüchte stimmen. Laut deren Sprecher Bernhard Jany sind derzeit im Waldviertel 100 Betten für Covid-Patienten vorgesehen. Davon seien 50 tatsächlich belegt. Eine Aufstockung der Betten sei „selbstverständlich“ möglich – entsprechende Vorkehrungen habe es ja auch im Herbst gegeben, sagt Jany: „Und daran hat sich nichts geändert.“

Dass ein Intensiv-Patient in ein anderes Klinikum transferiert wurde, ist laut Jany korrekt. Das sei aber nicht ungewöhnlich. „Die Versorgung von Patienten im Falle eines Großunfalles wird übrigens ebenso so gehandhabt“, sagt Jany. Auch hier erfolge die Verteilung der Verletzten in verschiedene Kliniken. Hier sehe man den großen Vorteil der NÖ Landesgesundheitsagentur mit 27 Klinikstandorten, wenn es gelte, Ressourcen und Kapazitäten klinikübergreifend zu nützen. „Diese Möglichkeiten wurden im Laufe der Pandemie immer wieder praktiziert, wie etwa auch in der gegenseitigen Unterstützung beim Personal“, so Jany.