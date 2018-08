Im Rahmen der globalen Sitzung für Geoinformationsmanagement (UN-GGIM) der Vereinten Nationen sind kürzlich 21 Gründungsmitglieder aus allen Teilen der Erde in New York zusammengetroffen, um die Etablierung der neuen Industrievereinigung „World Geospatial Industry Council“ (WGIC) mit Sitz in Amsterdam bekannt zu geben.

Unter den Gründungsmitgliedern befindet sich auch ein Unternehmen aus Österreich – die seit Jahrzehnten höchst erfolgreiche, mittelständische Firma Riegl aus Horn.

„Es wird uns auch dabei helfen, unsere eigene Leistungsfähigkeit bei wichtigen Projekten zu beweisen und unsere innovative Position in dieser Branche weiter auszubauen.“CEO Johannes Riegl

Das WGIC dient dazu, Partnerschaften führender Institutionen der Geo-Industrie zu fördern, den Mehrwert von präziser Geoinformation jedem einzelnen näherzubringen und gemeinsame globale Initiativen zu ermöglichen.

„Riegl ist stolz darauf, als vorerst einziges österreichisches Unternehmen als Gründungsmitglied vertreten zu sein“, so Johannes Riegl, CEO der Riegl-Firmengruppe. „Wir freuen uns sehr darüber, dass uns dieses Gremium die Möglichkeit geben wird, die Wichtigkeit hochpräziser Geoinformation für das tägliche Leben einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen und so die Allgemeinheit für dieses hochaktuelle Thema weiter zu sensibilisieren. Es wird uns auch dabei helfen, unsere eigene Leistungsfähigkeit bei wichtigen Projekten zu beweisen und unsere innovative Position in dieser Branche weiter auszubauen.“

Das Horner Unternehmen hat sich auf die hochgenaue topographische Vermessung vor allem vom Flugzeug aus mithilfe sogenannter „Airborne Laser Scanner“ oder „LIDAR“-Geräte spezialisiert und feiert in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen.

Speziell im Bereich der luftgestützten Vermessung stehen Riegl-Geräte für innovative Spitzentechnologie, der Kunden aus aller Welt bei der großflächigen Vermessung vertrauen. In Europa wurden und werden zahlreiche Regionen und Länder regelmäßig mit „RIEGL LIDAR“-Geräten vermessen. Die Ergebnisse liefern eine verlässliche Grundlage unter anderem auch für hochwassergefährdete Gebiete, um dort entsprechende Schutzmaßnahmen planen zu können, aber auch Trinkwasserreserven, resultierend aus der Schneeschmelze, zu berechnen.