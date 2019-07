Abgeordnete aus dem Landtag nehmen Stellung zur Franz Josefs-Bahn (FJB) und der Waldviertel-Autobahn.

Jürgen Maier (ÖVP) erinnert daran, dass der Landtag vor zwei Jahren in einem einstimmigen Beschluss drei Pakete mit Fahrzeitverkürzung, Direktanbindung von Horn nach St. Pölten und Streckenbegradigungen für die FJB vorgesehen habe. Die strategische Prüfung der „Waldviertel-Autobahn“ sei laut Mayer eng mit der FJB verknüpft.

Das Ergebnis wird in zwei Jahren dann zeigen, ob und wie der Ausbau von Straße und Bahn erfolgen soll. Man berufe sich hierbei auf Experten: „Das wird abgewartet. Punkt“, sagt Maier. „Da geht’s auch noch nicht um die Trassenfindung, wie fälschlich oft angenommen wird. Das steht ganz am Schluss.“

„Der Klimawandel beginnt bei jedem einzelnen. Das fängt bei der richtigen Ernährung und dem verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen an, nicht erst bei der Autobahn oder dem Zugverkehr“, sagt indes Margit Göll (ÖVP), plädiert aber auch für den FJB-Ausbau.

Josef Wiesinger (SPÖ) ist ein Ausbau dahingehend wichtig, „damit der Fahrgast das Gefühl hat, dass er im 21. Jahrhundert angekommen ist.“ Die FJB müsse eine echte Alternative zum Auto sein. Die Bestrebungen dahin nehmen zwar an Fahrt an, „aber es ist noch einiges zu tun“. Das müsse an die Autobahn verknüpft werden. „Für uns ist das keine Entweder-oder-Geschichte Man braucht beides, sonst ist das nicht im Sinne der Waldviertler.“

Für Grüne-Landtagsabgeordnete Silvia Moser ist die Begradigung des Allentsteiger Knies und eine Anbindung von Horn „höchste Zeit“. Sie meint: „Dass hier seit vielen Jahren herumdiskutiert wird und nichts passiert, ist ein Trauerspiel.“ Kurzfristig gehe es jetzt darum, die Reisezeiten zu verkürzen. „Um 1900 hatte die Bahn etwa in Gmünd einen riesigen Stellenwert, es gab eine zweigleisige Strecke. Dass heute etwa Zwettl nicht einmal mehr eine aktive Zuganbindung hat, ist vor diesem Hintergrund ein Desaster.“

Dass der Holztransport vermehrt auf Schiene gebracht wird, müsse ein Ziel sein, „bedenkt man, wie viele Holz-Lkw durch die Ortschaften brettern. Wir können uns in dieser Klimakatastrophe nicht mehr so viel CO2-Ausstoß leisten.“