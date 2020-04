Anders als in anderen Teilen des Landes beginnt die Badesaison im Waldviertel zwar ohnehin erst Mitte Mai. Heuer wird der Saisonstart aber mit Sicherheit erst später stattfinden – wenn überhaupt. Denn erste Ende April entscheidet die Bundesregierung, wann und ob Freibäder aufsperren dürfen. Ein NÖN-Rundruf zeigt, wie sich die Orte und Städte dennoch auf die Badesaison vorbereiten:

„Normalerweise eröffnen wir die Badesaison am 15. Mai, aber heuer ist wohl alles anders“, meint Vizebürgermeister Gerhard Lentschig für das Horner Freibad . Die Vorbereitungen würden aber noch ganz normal laufen: „Grundsätzlich wünsche ich mir, dass wir so schnell wie möglich aufsperren können, aber natürlich nach Maßgabe der Regelungen, wie sie die Bundesregierung für diesen Fall vorsieht.“ Eine normale Badesaison werde 2020 aber ohnehin nicht werden. So rechnet Lentschig damit, dass die Bademeister beispielsweise auf das Abstandhalten auf den Liegewiesen und im Wasser, aber auch beim Buffet, besonderes Augenmerk legen werden müssen.

„Wenn der Bund das ‚Okay‘ gibt, müssen wir bereit sein.“ Maximilian Igelsböck, Groß Gerungs

So wie in Horn laufen auch im Stadtbad Eggenburg die Vorbereitungen auf die Saison, die am 16. Mai hätte starten sollen, bereits. Der Grünschnitt wurde laut Stadtrat Stefan Jungwirth bereits erledigt, auch kleinere Sanierungsarbeiten wie das Streichen von Geländern wurden durchgeführt – auch auf die Gefahr hin, dass diese investierte Arbeit umsonst gewesen sein könnte. Aber, so Jungwirth: „Wir wollen bereit sein, wenn das ,Go‘ der Behörden kommt.“ Es habe in der Geschichte noch keine Saison gegeben, in der das Bad nicht aufgesperrt wurde. So hofft Jungwirth, dass es zumindest ab Juli eine Badesaison geben wird – wenn auch eine wahrscheinlich stark eingeschränkte.

Die Vorbereitungen auf die Bade-Saison laufen auch im Freibad Groß Gerungs : „Wir lassen das Wasser wie jedes Jahr aus, waschen das Becken und lassen dann das Wasser wieder ein“, sagt Bürgermeister Maximilian Igelsböck. Ob das Bad bald genützt werden kann, kann er nicht sagen: „Dazu müsste man ein Hellseher sein.“ Gemeinsam mit dem Vizebürgermeister und Stadtamtsdirektor habe er aber beschlossen, das Freibad herzurichten: „Wenn wir einen heißen Sommer haben und der Bund das ‚Okay‘ gibt, müssen wir bereit sein“, sagt er. Auch der Beachvolleyballplatz wird vorbereitet: Der Sand wird erneuert, Markierungen gezogen und das Netz gespannt.

Noch nicht mit den Vorbereitungen begonnen wurde im Erlebnisbad Gars . Aufgrund der Einschränkungen hätten bislang nicht einmal anstehende Service-Arbeiten durchgeführt werden können, sagt der zuständige Ressortleiter Josef Wiesinger: „Derzeit ist alles Glaskugel-Leserei.“ Auch hier wäre der Start der Badesaison am 15. Mai geplant gewesen.

Im Waidhofner Freibad lässt man sich mit den Vorbereitungen auf die Badesaison noch Zeit. Normalerweise öffnet das Bad ohnehin erst zu Pfingsten, daher sei angesichts der unklaren Lage, wann und unter welchen Umständen man das Bad wieder öffnen könne, keine Eile geboten, sagt der zuständige Stadtrat Eduard Hieß: „Wir werden sehen, wie sich die Lage im Mai entwickelt, und ob für Ende Mai eine Entspannung in Sicht ist“.

Unterschiedliche Pläne an Teichen und Seen

Sehr unterschiedlich ist auch die Situation an den Waldviertler Teichen und Seen. Während sich die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Weitra mit einer Badesaison am Weitraer Hausschachenteich noch nicht auseinander gesetzt haben (Bürgermeister Patrick Layr: „Das Areal beim Teich ist offen, man kann spaziergehen“), laufen am Herrensee in Litschau seit dieser Woche bereits die Vorarbeiten in Form von Reinigungsarbeiten und Grünraumpflege. „Wir gehen einmal von einem Beginn der Badesaison zu Pfingsten aus, wissen aber nicht, ob wir das dann auch dürfen“, meint Stadtamtsdirektor Jürgen Uitz.

Der Wanderweg um den See und auch der Spielplatz seien geöffnet, die Frequenz sei jedoch sehr gering. Wann man wieder Boote mieten wird können, ist derzeit noch offen. „Wir warten darauf, wann die Gastronomie aufsperren darf. Denn Bootsvermietung ohne Öffnung unserer Gastronomie, das würde nicht viel Sinn machen“, meint Regina Holzweber, die mit ihrem Gatten Bruno neben ihrem Lokal „Bruno‘s Bierinsel“ beim Herrensee tätig ist. Das Ehepaar Holzweber rechnet derzeit mit einem Start im Mai.

Das Areal beim Frauenwieserteich in Langschlag ist laut Bürgermeister Andreas Maringer komplett zugänglich. Seit 9. April ist dort auch wieder das Angeln erlaubt, mit Ausnahme des schmalen Dammbereich zwischen kleinem und großem Teich: „Die Mindestabstände werden von unseren Fischereiaufsehern kontrolliert.“ Ein neuer Pächter der Teichhütte hätte mit 1. Mai aufgesperrt. „Da müssen wir noch abwarten. Auch, wann das Baden möglich ist, steht noch nicht fest“, sagt Maringer. Vor Juni werde aber ohnehin nicht gebadet.

Gearbeitet wird seit einigen Tagen beim Sport- und Freizeitgelände rund um den Badeteich in Arbesbach . Dort hat die Gemeinde für heuer neue Bodentrampoline, Turngeräte und eine Bewegungsanlage geplant. „Das Fundament ist gegraben, der Rasen wird seit Samstag neu angelegt. Bis die Wiese angewachsen ist, ist das Areal gesperrt“, sagt Bürgermeister Martin Frühwirth. Wie er das Baden regeln wird? „Wir lassen das auf uns zukommen und freuen uns, wenn es gesetzlich möglich ist.“

Am Brühlteich in Schwarzenau kann ab 1. Mai geangelt werden. Das Baden sei momentan ohnehin kein Thema, sagt Bürgermeister Karl Elsigan: „Wir richten das Areal her, darunter die Abstellflächen und den Sprungturm. Aktuell gibt es jedenfalls ein Badeverbot.“ Das Wegenetz um den Teich ist für Spaziergänger aber weiterhin zugängig.