Sehr diszipliniert wird von der Bevölkerung im Waldviertel die Maskenpflicht erfüllt, wie etwa die Horner Bezirkspolizeikommandantin Birgit Geitzenauer gegenüber der NÖN bestätigt. Es gebe nur eine sehr geringe Zahl an Anzeigen, Probleme gebe es kaum.

Dass die Disziplin der Bevölkerung nach wie vor gut sei, betont auch ihr Waidhofner Kollege Paul Palisek. Es habe selbst am Osterwochenende keine Beanstandungen gegeben. „Mein Eindruck ist, dass die Maskenpflicht sehr ernst genommen wird“, sagte Palisek.

„Gerade im Theater, wo ich üblicherweise sehr viele Kostüme nähe, beläuft sich die Arbeit gerade auf Null.“ Die Staningersdorferin Ines Neuhold produziert derzeit MNS-Masken

Die Überprüfung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Supermärkten – und die Möglichkeit, bei Verstößen Organmandate zu verhängen, fällt erst seit Dienstag in den Aufgabenbereich der Polizei. Laut Palisek werde aber die deeskalierende Bewusstseinsbildung im Vordergrund stehen. Uneinsichtige müssen aber damit rechnen, bestraft zu werden. Davor hatte, wie Geitzenauer erklärt, das Supermarktpersonal die Situation aufgrund der großen Disziplin der Kunden bestens im Griff.

Nach wie vor werden Masken fleißig von Privaten oder auch in Betrieben genäht. Die vermehrte Nachfrage nach Mund-Nasen-Masken führte etwa in der Gemeinde Großdietmanns (Bezirk Gmünd) zu einer Kooperation von Nachbarinnen: Energetikerin Elisabeth Widensky und Künstlerin Susanne Fürlinger sorgen gemeinsam für individuelle Masken, die nach Kundenwunsch gefertigt werden.

„Ich habe ddie Konversation übernommen, die Produktion liegt bei Fürlinger“, sagt Widensky. Fürlinger arbeitet als Kunsthandwerkerin, gestaltet Webseiten für Klein- und Einzelunternehmen, hat sie einen Abschluss als Modedesignerin. Somit war der Weg zur Fertigung der individuell gestalteten Masken nicht weit.

privat MNS-Masken von Elfi Maisetschläger werden auch die Landtagsmitglieder sowie die Gemeindemitarbeiter von Moorbad Harbach und Weitra tragen. Margit Göll und Patrick Layr deckten sich dafür ein.

Beide haben einen reichhaltigen Schatz an Stoffen im Haus. Auch das „Upcycling“ ist Thema, so werden Drähte von College-Blöcken wiederverwertet. Interessierte können Wunschmaske (Farbe, Stoffart und die Größe) telefonisch bestellen, auch die Übergabemodalitäten werden individuell gestaltet. „Die Masken werden sehr rasch genäht“, betont Widensky.

Auch bei Elfi Maisetschläger glühen die Nähmaschinen. Dank vieler Aufträge für ihre trachtigen MNS-Masken wurden alle Mitarbeiterinnen aus der Kurzarbeit zurückgeholt. „Mittlerweile haben wir einige Tausend Masken produziert und verschickt“, sagt Maisetschläger, die ihre Geschäfte bis 18. April geschlossen hält. Abnehmer sind die Stadtgemeinde Weitra für die Bauhofmitarbeiter und Abgeordnete Margit Göll. „Ich habe Masken Made in Weitra für die Teilnehmer an den Landtagssitzungen gekauft. Aber auch die Mitarbeiter der Gemeinde Moorbad Harbach erhalten welche. Mir ist die Gesundheit der Bürger meiner Gemeinde ebenfalls sehr wichtig, daher bekommt jeder Haushalt auch eine Maske“, betont Göll.

Wichtige Arbeit für kleine Unternehmen

In Staningersdorf im Bezirk Horn sorgt Ines Neuhold mit ihrer Schneiderei für dringend benötigte Masken. Sie dankte den Abnehmern für die Unterstützung des Einzelunternehmens. Aufgrund der Corona-Lage sei die Auftragslage derzeit abgesehen von der Maskenproduktion sehr gering, da in der Maßschneiderei normalerweise „Face to Face“ gearbeitet werden müsse. „Gerade im Theater, wo ich üblicherweise sehr viele Kostüme nähe, beläuft sich die Arbeit gerade auf Null“, sagte sie.