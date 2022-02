Startschuss für die Symphoniker: Neuer Klangkörper legt los

Jetzt hat auch das Waldviertel sein symphonisches Streichorchester: Nachdem wegen der Corona-Pandemie das schon länger geplante Projekt immer wieder aufgeschoben werden musste, geben die „Waldviertler Symphoniker“ Mitte Februar ihre ersten beiden Konzerte.

Detail am Rande: Die Initiative zu diesem Orchester geht von zwei Musikern aus, die aus dem Weinviertel stammen und nun im Waldviertel ihre Heimat gefunden haben. Denn die organisatorische Leitung liegt beim gebürtigen Zellerndorfer Harald Schuh, der Leiter der W.A. Mozartmusikschule in Horn ist und in Langau lebt, wo er auch die örtliche Blasmusikkapelle leitet. Für die musikalische Leitung ist der Staatzer Daniel Muck zuständig, der mittlerweile in Hardegg lebt und dort Mitglied der Grenzlandmusikkapelle ist. „Wir wollen mit diesem Projekt dem Waldviertel auch etwas zurückgeben“, sagt Schuh über die Beweggründe zur Gründung.

In diesem Orchester sollen Musiker – Musikschullehrer, andere Berufsmusiker, aber auch Musik-Studenten – aus dem gesamten Waldviertel klassische Musik auch „bis in die hintersten Ecken des Waldviertels“ bringen, erzählt Schuh. Zwar sei man gerade in der Region um Horn im Sommer – vor allem dank Allegro Vivo – hinsichtlich Klassik gut aufgestellt, ein Orchester „mit Waldviertlern, für Waldviertler“ sei aber ein absolutes Novum. Zudem müsse man das große musikalische Potenzial, das im Bereich der Klassik im Waldviertel schlummere, wecken.

Erste Konzerte steigen am 20. und 26. Februar

Mit zwei bis drei Projekten pro Jahr wolle man den Menschen im Waldviertel mit dem neuen Klangkörper Musikgenuss bringen. Darüber hinaus sollen die „Waldviertler Symphoniker“ aber auch der Vernetzung der Waldviertler Musiker untereinander dienen.

Die ersten Konzerte – übrigens bei freiem Eintritt – finden am Sonntag, 20. Februar, (16 Uhr) im Stadtsaal Zwettl und am Samstag, 26. Februar, (19 Uhr) im Vereinshaus Horn statt. Geboten werden ‚Stücke von Leonard Bernstein, George Gershwin, , Ottorino Respighi, Gioachino Rossini und Bedřich Smetana, aber auch Kompositionen von Muck selbst.

Karten gibt es über die W.A. Mozart Musikschule Horn (02982/2426; direktion@mozartmusikschule.at).

