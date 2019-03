Jahrzehntelang trennte der Eiserne Vorhang unter anderem Österreich und die Tschechische Republik. 30 Jahre später schlossen sich im Vorfeld des heurigen Jubiläums 13 Ausflugsziele in Tschechien und dem Waldviertel zusammen, um die touristische Vernetzung zu verstärken. Vertreter beider Länder präsentierten das Projekt „Ausflüge zu unseren Nachbarn“ am 21. März im Kulturhaus in Nová Bystřice ( wir hatten direkt davon berichtet, siehe hier ).

Botschafter Alexander Grubmayr betonte, dass der grenzüberschreitende Tourismus bereits gut funktioniere. 2018 nächtigten über drei Millionen Tschechen in Österreich. Das ist ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Markus Füxl Präsentierten das grenzüberschreitende Tourismusprojekt: Jaromír Polášek von der Südböhmischen Tourismuszentrale, Andreas Schwarzinger von Waldviertel Tourismus, Romana Lišková vom Zoopark Na Hrádečku, Jindřichův Hradecs Bürgermeister Stanislav Mrvka, die Moderatoren Wolfgang Sovis und Petra Vacková, Martin Bruckner von der Sonnenwelt Großschönau, Martina Petrová von Euregio Silva Nortica und Vladimír Hokr für die Ausflugsziele rund um Nove Hrady.

Ab sofort sollen Gäste über das Tourismusangebot „hinter“ der Grenze aufmerksam gemacht werden. Zweisprachige Beschilderungen und Werbemittel in den Destinationen sollen die transnationale Verbundenheit weiter stärken. So meinte Geschäftsführer des Waldviertel Tourismus, Andreas Schwarzinger: „Es ist der Idealfall, wenn Betriebe kooperieren und wenn es bei der Empfehlung keine Grenze gibt.“

Auch Landtagsabgeordnete Margit Göll, auch Obfrau der Euregio Silva Nortica, freute sich über das Projekt: „Damit bauen wir auch die Grenzen im Kopf ab.“ Botschafter Grubmayr fügte hinzu: „Dieses Projekt fördert Toleranz und Sprachkenntnisse sowie den Abbau von Stereotypen.“

Der Idealfall sei es, wenn Gäste nicht nur einen Tagesausflug planen, sondern wenn man die Gäste länger bei sich behalten könne, meinte Jindřichův Hradecs Bürgermeister Stanislav Mrvka: „Unser Ziel sind nicht verwirrte koreanische Touristen, die zwei Stunden lang mit der Kamera herumlaufen, sondern, dass Touristen drei Tage oder länger bei uns bleiben“, sagte er. Er hofft darauf, dass die Besucherzahlen jährlich um zehn Prozent weiterwachsen.

Doch was unterscheidet österreichische von tschechischen Touristen? Nicht viel, geht es nach Vladimír Hokr, Bürgermeister von Nové Hrady: „Beide wollen nett begrüßt werden und die Grundinformationen bekommen.“ So würden sich österreichische Gäste bei den Tourismusdestinationen oft erkundigen, ob man mit Karte zahlen kann, wie viele Parkplätze zur Verfügung stehen und ob es Führungen in deutscher Sprache gibt.