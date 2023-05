Home-Office war wichtiges Thema

Die Waldviertel Akademie veranstaltete in Kooperation mit der IMC Fachhochschule Krems und dem Wirtschaftsforum Waldviertel die Vorlesung „Neue Arbeitswelten. Was braucht es wirklich?“ von Michael Bartz, Professor am Department Business an der IMC Fachhochschule Krems.

Knapp 70 Besucher kamen ins workingspace nach Gars und lauschten den Erläuterungen. Bartz brachte näher, dass die Arbeitswelt vor großen Herausforderungen stehe und viele Veränderungen dazu führen würden, dass es viel zu tun gäbe. Momentan besteht ein Arbeitnehmermarkt (die Nachfrage nach Jobs ist geringer als die Anzahl freier Stellen). Das führt dazu, dass die Arbeitgeber ihre Attraktivität steigern müssen, um gute Mitarbeiter zu finden.

Auch Home-Office wurde thematisiert und Bartz präsentierte im Zuge seiner Studie, dass die Freiheiten diesbezüglich in vielen Unternehmen begrenzt seien. Im Anschluss präsentierte Ulrike Kleindienst ihr neuestes Schulprojekt.

