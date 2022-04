Jahreshauptversammlung: Viel Bewegung bei der Wehr

Vollbild

Stolz auf die neu gegründete Kinder- und Jugendfeuerwehr ist Kommandant Christian Stefan (vorne, Mitte). Mit am Bild die neuen Jung-Florianis Willi Schneider, Leon Halbwidl (vorne, von links), Daniel Hackl und Maximilian Schneider (hinten). Auch Christoph Holluger (nicht am Bild) ist jetzt bei der Wartberger Nachwuchs-Wehr dabei. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Wartberg freut man sich auch über einige Neuzugänge. Am Bild: Kommandant Stellvertreter Stefan Holluger, Thomas Pieler-Steg, Yvonne Pieler-Steg (mit Vittus Alion im Arm), Kommandant Christian Stefan und Bürgermeister Andreas Fleischl (von links). Nicht am Bild: Die weiteren Neuzugänge Jusuf und Karan Eker.

