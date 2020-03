Noch nicht alles unter Dach und Fach gebracht wurde bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates in Röschitz am 27. Februar. Der Grund: Mit Renate Moser und Peter Stross weilen zwei der drei SP-Mandatare noch in Indien, daher konnten nicht alle Wahlen durchgeführt werden.

Für die SPÖ war daher nur Paul Dosch anwesend. Er übernahm bei seiner ersten Gemeinderatssitzung gleich den Altersvorsitz und führte die Angelobung der Gemeindemandatare durch. Danach wurde Christian Krottendorfer (ÖVP), der seit 2015 Bürgermeister ist, in dieser Funktion einstimmig wieder gewählt. Ebenfalls einstimmig fielen dann auch die weiteren Urnengänge aus.

„Ich bitte euch um gute, sachliche Zusammenarbeit. Unsere Aufgabe ist es, für die Bevölkerung da zu sein.“ Bürgermeister Christian Krottendorfer

In den Gemeindevorstand wurden erneut Alfred Quirtner, Peter Hütttl und Franz Stift gewählt. Neu in diesem Gremium ist Katharina Daffert, die Roggendorferin löst Johannes Fleischmann, der aus dem Gemeinderat ausschied, in als Geschäftsführende Gemeinderätin ab. Den Sitz im Gemeindevorstand für die SPÖ wird Peter Stross übernehmen, seine Wahl wird bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates nachgeholt.

Aus den Reihen der Vorstandsmitglieder wurde dann erneut Alfred Quirtner (ÖVP) zum Vizebürgermeister gewählt.

Um nach den Wirren der vergangenen Periode (die damals sechs SPÖ-Mandatare legten 2015 ihre Mandate zurück, die SPÖ fand auch keine „Nachrücker“ für diese Sitze) den Willen zur Zusammenarbeit zu demonstrieren, verzichtet die ÖVP zugunsten der SPÖ im Prüfungsausschuss auf einen der vier ihr zustehenden Sitze, sodass die SPÖ zwei der fünf Sitze bekommt und sowohl den Vorsitzenden als auch den Stellvertreter in diesem Gremium stellt. In den Prüfungsausschuss gewählt wurden Paul Dosch und Renate Moser für die SPÖ und Patricia Brumüller, Ernst Frischauf und Bernhard Kölbl für die ÖVP. Auch im Prüfungsausschuss werden die Funktionen erst in der kommenden Sitzung gewählt.

Die Zahl der Mitglieder in den acht weiteren Ausschüssen wurde mit 5 (ÖVP 4, SPÖ 1) festgelegt.

Abschließend bat Krottendorfer die Mandatare um eine „gute sachliche Zusammenarbeit im Sinne der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, für die Bevölkerung da zu sein.“