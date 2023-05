Horner Kinder als kleine Klima-Profis

Energie & Klimanwandel, Energie-Mobilität-Klima Detektive, Wege des Wassers, Artenvielfalt, Wasser in der Land & Forstwirtschaft, Trinkwasser und Blaulichtorganisationen sind die Themen, die Pädagogen und Schüler im Unterricht in den Mittelpunkt stellen. Sonja Hödl von der „KLAR! Region Horn“ erklärte, dass sich die Schüler im Rahmen von Schulprojekten Ziele für den Kilmaschutz und die Klimakrise gesetzt haben.

Ausgangspunkt der Aktivität war die Sporthalle in Horn. In elf Stationen, die von den Pädagogen, der Feuerwehr Horn, der Polizei und der Rettung betreut wurden, konnten die 300 Schüler ihre Geschicklichkeit und ihr Wissen beweisen. „Den Kindern sollen Nutzen und Zusammenhänge im Ökosystem, die Auswirkungen des Klimawandels und richtiges Verhalten und richtiger Umgang mit Ressourcen nähergebracht werden“, erklärte Hödl.

Das Förderprogramm „KLAR! – Klimawandel-Anpassungsmodellregionen“ unterstütze österreichische Regionen dabei, regionale Bedrohungen des Klimawandels zu erkennen und sich an die Folgen anzupassen und so den Wohlstand im ländlichen Raum abzusichern. Der Klima- und Energiefonds unterstützt mit dem KLAR! Programm aktuell 89 österreichische Regionen dabei, Schäden durch Klimafolgen zu vermindern und sich ergebende Chance zu nutzen. Die erfolgreichen Klimaschulen erhielten abschließend in der Sporthalle Urkunden überreicht.

