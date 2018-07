Die Frage der Wasserversorgung wurde in der jüngsten Sitzung des Rosenburger Gemeinderates besprochen. Neben Problemen mit erhöhten Uranwerten (die NÖN berichtete) kämpft die Gemeinde damit, dass das Wasser in den vorhandenen Brunnen immer weniger wird, wie Bürgermeister Wolfgang Schmöger berichtete. Schon im Frühjahr war daher ein Brunnen in der Gemeinde saniert worden.

Wünschelrutengeher wurde beauftragt

Jetzt ist die Gemeinde auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, die Wasserversorgung langfristig zu sichern. Der kurz zur Diskussion gestandene Anschluss an das Netz der EVN- Wasser ist allerdings mittlerweile vom Tisch. Der Grund dafür: Von der EVN-Leitung in Meiseldorf könnte die Leitung nur bis Mold gelegt werden, nicht aber zu den Brunnen in Zaingrub und von dort weiter zu den anderen Ortschaften der Gemeinde Rosenburg-Mold.

Das habe – neben der Frage der Anpassungen des Wasserpreises an den Index – dazu geführt, von einem Anschluss an das EVN-Netz Abstand zu nehmen.

Daher wurde ein Wünschelrutengeher beauftragt, sich im Brunnenschutzgebiet in Zaingrub auf die Suche nach möglichen neuen Brunnen zu machen. Zu den bestehenden Brunnen (18-22 Meter tief) ist ein weiterer, 60 Meter tiefer Brunnen angedacht. Damit würde man in einen anderen, weniger kalkhaltigen Horizont vordringen, so Schmöger. Davor soll aber noch ein zweiter Wünschelrutengeher ebenfalls suchen, danach könne man eine Entscheidung, wo ein neuer Brunnen gebohrt werden soll, getroffen werden.