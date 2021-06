Verhüllt zeigte sich das entstehende Wohnhaus der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft schon im März: ein Lärm- und Staubschutz, erzählte Direktor Manfred Damberger der NÖN. Gerüchte machten die Runde, dass in der Hamerling-Straße schadhafte Ziegel verbaut wurden – und das der Grund für den Deckmantel sei. Eine gut informierte Quelle, die anonym bleiben möchte, erzählt nun der NÖN-Redaktion: Nicht richtig gebrannte Ziegel seien verbaut worden.

Der Schaden soll ungefähr 800.000 Euro betragen, es könnte zu einem Rechtsstreit kommen. Firmen müssen sich grundsätzlich vergewissern, dass die angelieferten Produkte in Ordnung sind. WAV-Direktor Manfred Damberger sagt dazu: „Die von Ihnen angesprochenen Vorwürfe kann ich der Höhe nach nicht bestätigen, sondern nur festhalten, dass es keine Gerichtsverfahren oder sonstigen rechtlichen Streitigkeiten gibt.“ Es komme „zu keinem Bauverzug oder sonstigen Unannehmlichkeiten für die künftigen Nutzer, weder in Richtung Qualität noch in Richtung Wirtschaftlichkeit.“

64 Wohnungen werden in Horn errichtet: Damberger verweist darauf, dass das Projekt gemäß der NÖ Bauordnung, der NÖ Wohnbauförderung und den einschlägigen Normen umgesetzt wird. „Als Gemeinnütziger Bauträger ist uns die Qualität von Wohnungen und Reihenhäusern besonders wichtig. Daher beauftragt die WAV lediglich Firmen aus der Region, die mit guter Qualität ausgestattet sind“, betont er. „Werden während der Baustellenarbeit Fehler entdeckt, so werden diese auch umgehend wieder in Ordnung gebracht. So wie bei jeder anderen Baustelle auch!“