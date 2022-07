Freiwillige Feuerwehr Gars: Gigl folgt auf Nichtawitz

Nachdem Thomas Nichtawitz – er stand 21 Jahre und sechs Monate an der Spitze der Garser Wehr – seine Funktion zurückgelegt hatte, mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gars einen neuen Kommandanten wählen. Dies passierte bei der Wahlversammlung am 15. Juli im Gasthaus Sappalot in Gars.

Zum Nachfolger Nichtawitz‘ wurde von den 50 Stimmberechtigten unter der Wahlleitung von Vizebürgermeisterin Pauline Uitz einstimmig René Gigl gewählt. Der 35-jährige war zuletzt schon als Kommandant-Stellvertreter in der Führung der Wehr aktiv. Er sei stolz, Nachfolger von Thomas Nichtawitz sein zu dürfen, sagte Gigl, der sich bei seinen Kameraden für das entgegengebrachte Vertrauen bedankte.

Zum neuen 2. Stellvertreter wurde ebenfalls einstimmig der 28-jährige Daniel Krapfenbauer gewählt. Er wurde gleichzeitig auch zum Oberbrandinspektor befördert. Erster Kommandant-Stellvertreter ist Kurt Grien.

Der Antrag des neuen Kommandanten auf Ernennung von Thomas Nichtawitz zum Ehrenkommandanten wurde einstimmig angenommen.

