Die Neubesetzung der Stellvertretung der Pflegedirektorin wurde notwendig, da die bisherige Stellvertreterin mit Ende Oktober das Horner Klinikum verlassen hat, um beruflich neue Wege zu gehen. Aus diesem Grund hat sich das Team der Pflegedirektion rund um Klang und die Bereichsleitungen mit Wolfgang Leitner und Stefan Fehringer neuformiert.

Leitner schloss seine Ausbildung zum Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger 1982 in Horn ab und ist seit 1983 in der Intensivpflege mit langjähriger Führungsverantwortung und seit 2015 als Bereichsleiter operative Fächer im LK Horn tätig. Er hat in Mödring seinen Lebensmittelpunkt, ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen.

Klang zeigte sich über die Bestellung Leitners erfreut. Er kenne das Haus, die Menschen und die Organisation rundum sehr gut. „Unsere Zusammenarbeit ist von Wertschätzung und Vertrauen geprägt und deshalb bin ich überzeugt, er wird seine Aufgaben gewissenhaft und kompetent zum Wohle der Patientinnen und Patienten erfüllen", sagt Klang.