Nach 42 Jahren bei der Straßenmeisterei Eggenburg geht Gerhard Hubmayer mit 1. Oktober in Pension – und das mit einem Gefühls-Mix aus Wehmut und Freude. Fad werde ihm in der Pension sicher nicht. Er freue sich darauf, nun das tun zu können, „was bisher liegen geblieben ist“, so Hubmayer. Aber: „Wir haben zusammen viel erreicht. Meine Mitarbeiter waren immer engagiert und top motiviert. Natürlich fällt es da auch schwer, zu gehen.“

Seinen ersten Tag bei der Straßenmeisterei Eggenburg absolvierte Hubmayer am 2. Februar 1976, nach der Ablegung der Dienstprüfung war er ab 1978 Straßenmeister-Stellvertreter. Zum Chef der Dienststelle, die derzeit 46 Mitarbeiter, davon 39 im handwerklichen Bereich, hat, wurde er mit 1. Juli 2000 bestellt.

„Wir haben viel erreicht. Meine Mitarbeiter waren engagiert und top motiviert. Natürlich fällt es da auch schwer, zu gehen.“Gerhard Hubmayer

In den vergangenen 42 Jahren habe er viel erlebt, erzählt Hubmayer. Zu Beginn seiner Karriere war das Straßennetz in der Region um Eggenburg noch von „Staubstraßen“ geprägt. Straßen mit Pflasterungen oder gar Asphalt waren die Ausnahme. Daher waren die ersten Dienstjahre eher vom Straßenbau geprägt, während die letzten Jahre eher der Straßenerhaltung gewidmet waren.

Auch wenn es immer intensiv gewesen sei, die Phase, in der es durch den Bau der Abwasserbeseitigungsanlagen in fast allen Orten der Region zur Verlegung von Wasser-, aber auch Strom- und Gasleitungen gekommen ist, sei besonders fordernd gewesen. „Aber wir haben immer in Kooperation mit den Gemeinden geschaut, das beste für die Bevölkerung herauszuholen“, erinnert sich Hubmayer zurück.

Besonders in Erinnerung hat er auch noch den Winter 1995/96: „Da haben wir von November bis April 60.000km mit dem Pflug und 40.000km mit dem Splittstreuer bewältigen müssen.“ In der jüngsten Vergangenheit hat besonders der Eisbruch im November 2014 Hubmayer und seine Mitarbeiter extrem gefordert. „Insgesamt waren es aber die vielen kleinen Maßnahmen, die das Leben der Bürger und der Verkehrsteilnehmer in der Region erleichtert haben“, bilanziert Hubmayer.

Seine Nachfolge tritt mit Anton Surböck ein erfahrener Mann an. Der Groß-Burgstaller ist seit 1995 bei der Straßenmeisterei. Nach 16 Jahren in Ravelsbach war er auch fünf Jahre bei der Brückenmeisterei Kor neuburg tätig – und bringt somit auch Erfahrung aus diesem Bereich mit nach Eggenburg, wo er sich seit Dezember des Vorjahres in seine neue Funktion eingearbeitet hat. Der neuen Herausforderung sehe er mit Freude entgegen, meinte Surböck zur NÖN.

Lob erhält Surböck auch von Wolfgang Dafert, Leiter der Straßenbauabteilung Hollabrunn: „Er ist ein erfahrener Mann, auf den man sich verlassen kann.“