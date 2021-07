Die schriftliche Bestätigung steht noch aus, aber es gilt als so gut wie sicher, dass Irene Reisel mit September die Allgemeine Sonderschule leiten wird.

Geboren in Horn, aufgewachsen in Winkl und später nach Breiteneich übersiedelt, hat Reisel nach der Matura an der HAK in einem Büro in Wien und dann in der Raiba Horn gearbeitet, ehe sie 30-jährig ihre Berufung entdeckte („Es war schön, aber ich habe gespürt, das ist nicht meins!“), die Pädagogische Akademie besuchte und die Ausbildung zur Sonderschullehrerin abschloss.

Für die Horner Sonderschul-Direktorin Karin Hauer, die in den Ruhestand wechselt, gab es zum Abschied vom Elternverein – im Bild Martina Polt, Alexandra Dangl, Angelika Moser, Franz Dangl und Svetlana Koce (von links) – ein Blumenbankerl mit den Namen aller 49 Schüler. privat

Nach dem Start in Schulen in Gerasdorf und Edelhof kam sie 2009 an die ASO Horn, wo sie sehr lange mit Kindern mit erhöhtem Förderbedarf arbeitete, dann in der Sonderpädagogik erst mit Kindern im Volksschulalter, dann mit den Älteren („Eine wunderschöne Arbeit, Kinder nach verschiedenen Lehrplänen unterrichten zu können.“), ehe sie nach zehn Jahren als Stellvertreterin von Direktorin Karin Hauer erfahren hat, dass sie mit der Leitung betraut wird.

Die 46-Jährige, verheiratet und Mutter zweier Burschen mit 14 und 16 Jahren, will die Schule im Sinn Hauers weiterführen, aber eigene Wege gehen. „Mein oberstes Ziel: Schüler, Eltern, Lehrer, Personal – alle sollen sich in der Schule wohlfühlen!“