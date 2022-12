Tampier neuer Chef in Geraser Berufsschule

Werbung

Die Landesberufsschule Geras hat einen neuen Chef. Der 53-jährige Schremser Claus Tampier übernimmt die Leitung der Schule inklusive des Standorts in Hollabrunn. An beiden Standorten werden aktuell etwa 140 Schüler unterrichtet.

Tampier ist eng mit der Schule verbunden. Seine gesamte Laufbahn als Pädagoge, die er vor 21 Jahren gestartet hat, hat er in Geras verbracht. Zuletzt war er schon Stellvertreter von Franz Höfinger, der nach dem Abgang von Langzeitdirektorin Christine Stöger die Schule seit August 2018 geleitet hatte. Die Schule und das Kollegium (20 Pädagogen in Geras, fünf in Hollabrunn) kennt er also perfekt. Gerade Kollegialität, aber auch Transparenz und Ehrlichkeit stehen für ihn in der neuen Funktion daher an erster Stelle. Er gehe sie mit Ehrgeiz und viel Freude, aber auch mit Respekt und Demut an, sagt der neue Direktor zur NÖN. Seine neue Stellvertreterin ist übrigens die Langauerin Irene Bayer.

„Standort und Schüler weiterentwickeln“

Was Tampier – er ist Fußball-Fans auch als Obmann des ASV Schrems bekannt – forcieren will, ist die zuletzt etwas eingeschlafene Öffentlichkeitsarbeit der Schule. Es sei wichtig, auf die Menschen zuzugehen und zu zeigen, was in der Schule geleistet werde. „Ich habe die Devise: Tue Gutes und sprich auch darüber“, sagt er. Generell wolle er den Schulstandort weiterentwickeln, aber auch die Schüler. Daher will er verstärkt Zusatzausbildungen und -qualifikationen anbieten. Auch die Zusammenarbeit mit den Fachinnungen soll noch enger werden, um die Vorteile des dualen Ausbildungssystems noch besser zum Tragen zu bringen.

Zu den angebotenen Lehrberufen (Infobox) soll auch noch „Verwaltungsassistent/in“ dazu kommen.

