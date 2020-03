Horn: Vorträge, Buchpräsentationen & Autotage abgesagt

Das betrifft heute den Vortrag über „Klimawandel: Folgen und Auswirkungen“ im Museum mit Helga Kromp-Kolb und die Buchpräsentation mit „Wirklich leben heißt entscheiden“ mit Tom Gschwandtner und Christian Redl in der Bücherstube. Der Dialog mitsamt Buchpräsentation „Geheimtipp in der Mitte“ ist ebenso gecancelt wie die Autotage, wie das Autohaus Stöger via Facebook bekannt gibt.

Stadtkino läuft eingeschränkt weiter

Das Stadtkino Horn setzt ihr Programm fort, schränkt aber bis auf weiteres die Besucherzahl pro Vorstellung ein. "Es soll ausreichend Abstand zu anderen Kinogästen bleiben", schreiben die Betreiber.

Eggenburg & Gars: Ebenso Absagen

Verschoben wird der Jubiläumstauschmarkt (50. Ausgabe) in Eggenburg: Alle Anmeldungen bleiben aber aufrecht, voraussichtlicher Ersatztermin ist der 15. & 16. Mai. Abgesagt wurden der Bildervortrag mit Harald Veigl im Eggenburger Festsaal und der Seniorentreff im workingspace der Stadtgemeinde Gars.

Diözese übernimmt Vorgaben

Die Diözese St. Pölten hat indes heute (11. März) die beschlossenen Vorgaben der Bundesregierung übernommen und an alle Pfarren kommuniziert: Gottesdienst und seelsorgliche Betreuung sollen zwar erhalten bleiben, mehr als 100 Personen dürfen aber in Kirchen nicht mitfeiern, im Freien nicht mehr als 500. Die Vorgaben gelten auch für Taufen, Hochzeiten - und Begräbnissen, wobei hier als Alternative Abschiedsfeiern im familiären Kreis vorgeschlagen wird. Das Requiem könne zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Keine Chorproben oder Fastensuppenessen mehr

Abzusagen sind indes alle (über-)pfarrlichen Veranstaltungen wie Pfarrgemeinderatssitzungen, Pfarrcafes, Fortbildungen, Seminare, Klausuren, Kirchenchorproben, Einkehrtage, Vorträge, Konzerte, Seniorenrunden, Fastensuppenessen, Elternabende, Eltern-Kind-Gruppen, Jungscharstunden, Ministrantenstunden oder Vorbereitungsstunden für die Sakramente. Mund- und Kelchkommunion sind verboten, das Weihwasserbecken ist zu leeren und der Friedensgruß ist zu unterlassen, gibt die Diözese bekannt.