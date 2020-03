Kein Stein auf dem anderen bleibt in den Bildungseinrichtungen im Bezirk Horn. Dabei haben die Schulen und Kindergärten nichts dem Zufall überlassen.

„Wir haben uns schon vor einigen Wochen zusammengesetzt und beratschlagt, was zu tun ist, wenn der Fall einer Schulschließung eintritt“, erzählt etwa Peter Hofbauer, Direktor der HAK/HAS und HLW/FW, über bereits geleistete Vorarbeiten. „Und das arbeiten wir jetzt ab.“ Was Schularbeiten und die Matura betrifft, liege das nicht in der Hand der Schulen, da müsse das Ministerium bzw. die Bildungsdirektion entscheiden, was am Standort passiere, das wurde von einem Team an Pädagogen bereits ausgearbeitet.

„Sie haben Überlegungen angestellt, wie der Unterricht aussehen, wie man die Schüler – und natürlich auch sich gegenseitig – auf dem Laufenden halten kann. Und das wird eben seit Montag umgesetzt.“ Bei E-Learning sieht Hofbauer keine Probleme, denn die Schule und damit die Lehrer sowie auch die Schüler sind bestmöglich ausgestattet. „Alle sind IT-fit, für die ist das kein Problem. Für einen fast normalen Betrieb, natürlich mit der Einschränkung, dass man dem Lehrer nicht persönlich gegenüber steht, ist bei uns gesorgt“, sagte er.

Den Schülern der Polytechnischen Schule Horn etwa steht der digitale Kommunikationskanal ‚MS Teams‘ zur Verfügung, in dessen Gebrauch sie die Lehrer unterwiesen haben“, schildert Poly-Direktor Christoph Meinhard die Arbeit der Schüler und Lehrer am Freitag, dem letzten Tag vor der vorübergehenden Schulschließung. „Damit haben sie genug Übungsstoff, den sie individuell aufarbeiten können. Die Lehrer sind in den nächsten Wochen zum überwiegenden Teil in der Schule, um die Arbeitsblätter entgegenzunehmen und sie zu bearbeiten.“ Er selbst sei, so Meinhard, als Direktor vom Journaldienst nicht betroffen, er sei immer in der Schule erreichbar. Die digitalen Medien seien für die Schüler kein Problem, Arbeitsblätter aus Papier lehnt Meinhard ab. „Man kann sich leicht ausrechnen, was da bei unseren 85 Schülern anfällt, wenn jeder Lehrer in jedem Gegenstand nur ein paar Seiten ausdruckt.“

Das Betreuungsangebot in der Volksschule und in allen Kindergärten Horns ist ab Mittwoch natürlich gegeben, versichert der Horner Stadtamtsdirektor Matthias Pithan. „Alle Kindergärten werden offen gehalten, nichts wird zusammengelegt, damit die Kinder in kleinen Gruppen betreut werden können und so das Risiko einer Infektion minimiert wird.“ Die Kindergartenpädagoginnen, die eigene Kinder zu betreuen haben, werden dies zu Hause tun, die anderen werden im Kindergarten Dienst tun und für die Kinder sorgen, für die es daheim keine Betreuungsmöglichkeit gibt.

NMS Gars: Kein Schüler am Montag in Schule

Kein einziger Schüler kam am Montag übrigens in die NMS Gars. Er finde es bewundernswert, wie schnell die Eltern auf die Situation reagiert haben und Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder gefunden hätten, sagte Schulleiter Christian Langer in einer Mitteilung an die Eltern. Trotzdem könnten diese sicher sein, dass eine Betreuung der Kinder in der Schule auch in den nächsten Tagen gewährleistet ist.

Unterricht in abgeschwächter Form wird es auch in der Garser Volksschule geben, erklärte Direktorin Gabriele Weiler. „Denn wir hoffen ganz im Sinn der möglichst weitgehenden Vermeidung von Kontakten, dass die meisten Kinder daheim bleiben.“ Diese am Freitag ausgesprochene Hoffnung blieb nicht unerfüllt: Am Montag waren von 111 Kindern nur mehr elf in der Schule. „Für Dienstag haben sich sieben gemeldet, ab Mittwoch werden es nur fünf sein. Für alle anderen haben die Eltern Betreuungsmöglichkeiten gefunden.“ Für diejenigen, für die es keine gibt, ist Lernen in der Schule angesagt, für die anderen gibt es entsprechende Arbeitsaufgaben. Die Eltern wurden bereits brieflich über die Vorgangsweise verständigt – und auch darüber, dass der Elternsprechtag nicht stattfindet.

Gar nur zwei (!) von 123 Schülern kamen am Montag früh in die Neue Mittelschule Irnfritz-Messern. „Aber für nächste Woche rechne ich schon mit mehr Schülern“, erklärte Direktorin Irene Herzog-Genner. „Mütter bzw. Väter haben sich für diese Woche einmal freigenommen, das wird nicht die folgenden zwei Wochen möglich sein.“

Auch für sie trifft zu, dass sie jeden Tag in der Schule ist wie auch ein Großteil der Lehrer, einige hätten aber auch selbst eigene Kinder zu beaufsichtigen. „Wer kommen will oder muss, erhält natürlich entsprechende Aufgaben“, sagte sie. Die wird es natürlich auch für jene geben, die daheim sind, weniger in Form von Aufträgen auf Papier, sondern eher in digitaler Form. „Unsere Kinder sind das gewohnt, sie haben entsprechende Grundkenntnisse, nicht zuletzt durch den Umstand, dass die Schule Vorreiter im Umgang mit digitalen Medien ist“, sagte Herzog-Genner, die ihre Schüler „auf keinen Fall mit Arbeit zuschütten“ will. Ihr Pädagogen-Team hat über das Wochenende den Aufträgen den letzten Schliff gegeben. Wenn sie den Maßnahmen („Das ist für uns alle eine große Herausforderung!“) etwas Positives abgewinnen kann, dann die Tatsache, dass „die Bevölkerung sieht, dass sich die Arbeit der Lehrer nicht nur auf die Zeit in der Schule beschränkt“.

Witzer: „Gymnasium kriegt das gut hin“

Eine Befürworterin aller gesetzten Maßnahmen ist auch

Karina Witzer, Obfrau des Elternvereins der Horner Bundesgymnasien. „Das Gymnasium kriegt das gut hin“, sagte sie. Die Schüler der Oberstufe könnten auf den Schulserver zugreifen und die ihnen zur Verfügung stehenden Aufgaben auf digitalem Weg lösen, für die der Unterstufe stehe eine Betreuung in der Schule, sofern sie zuhause nicht machbar ist, zur Verfügung. „Und wer von den Pädagogen daheim Kinder zu betreuen hat, der kann das natürlich tun. Das ist alles mit Direktor Michael Ableidinger abgesprochen.“ Der Lichtblick für Witzer: „Die Vorwissenschaftlichen Arbeiten konnten gerade noch abgeschlossen werden, das freut nicht nur die Maturanten.“