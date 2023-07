Meiseldorf: Nahversorger wird jetzt „hybrid“

Einen innovativen Weg will die Gemeinde Meiseldorf hinstichtlich Nahversorger gehen. Seit November 2019 betreibt die Gemeinde über eine eigens gegründete Kommunal GmbH den Nahversorger. Jetzt bräucht man dringend Peronsal, findet aber keins. „Wir wollen es aber auch weiterhin unserer Bevölkerung ermöglichen, sich von Montag bis Samstag und auch nachmittags mit den Dingen des täglichen Bedarfs einzudecken“, sagt Bürgermeister Niko Reisel. Und um das zu können, stellt die Gemeinde nach einem von ÖVP und SPÖ gemeinsam getragenen Beschluss auf ein „Hybrid-System“ um.

Scanner-Kasse für Selbstbedienung

Was das genau gedeutet, erklärt Reisel im NÖN-Gespräch. Am Vormittag soll es künftig wie gewohnt ein „normales“ Bedien-System geben. Am Nachmittag - und im Rahmen der gesetzlich möglichen Öffnungszeiten auch in den frühen Abendstunden - soll es dann ein Selbstbedienungssystem geben. Der Zutritt ins Geschäft soll mittels Bankomatkarte oder App möglich sein. Drinnen steht dann das gesamte Sortiment - abgesehen von der Bedien-Feinkost - zur Verfügung. Mittels Scanner-Kasse mit einfachem Bediensystem soll man dann seine Einkäufe selbst abrechnen. Bezahlt wird dann digital mit Bankomatkarte. Videokameras im Inneren des Geschäfts sollen einen Missbrauch des Systems verhindern. Finanziert werden soll das neue System mit Hilfe der Partnerfirma Kiennast und über EU-Förderungen. Der Startschuss dafür soll Ende August bzw. Anfang September erfolgen. Bei Betriebsbesuchen in Oberösterreich, wo es schon einige solcher Modelle gibt, habe man sich von der Funktionsfähigkeit des Systems überzeugt.

Hoffnung auf Personal noch nicht vorbei

Mit diesem System soll die Personalknappheit kompensiert werden, ohne „unsere Bürger, die aktuell vielleicht ein bisserl angefressen sind, zu vergrämen“, sagt Reisel. Denn das Geschäft hat sich nicht nur als Einkaufsort etabliert, sondern auch als sozialer Treffpunkt. Und so sind aktuell auch die nachmittäglichen Kaffee-Runden nicht möglich. Künftig soll dies aber über Selbstbedienungs-Kaffee doch wieder möglich sein.

Auch wenn er nicht sehr optimistisch ist, Personal zu finden, ganz aufgeben will Reisel diese Hoffnung nicht. Gesucht werden zwei Vollzeitäquivalente. Langweilig werde es für Mitarbeiter hier nicht, denn in einem kleinen Geschäft sei man für alles verantwortlich. Das Geschäft aufgeben sei keine Option: „Es sind so viele unserer Bürger dankbar, dass es die Möglichkeit hier gibt“, sagt Reisel, der auch die Lage des Geschäfts an der im Durchschnitt mit 2.300 Autos befahrenen Landstraße durch den Ort positiv hervorhebt.